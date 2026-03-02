Champion Z topt Zangersheide-veiling met 165.000 euro

Op de Zangersheide Stallion Auction 2026 is Champion Z (Chacco Blue x Kassander van ’t Roosakker) afgeslagen voor 165.000 euro. De bij Zangersheide goedgekeurde halfbroer van Dourking Hero Z was daarmee de enige hengst die de grens van 100.000 euro doorbrak.
legendarische met in merrie, stamt Roosakker, gefokt Erynn Tegenwoordig van wordt uitgebracht 1,50m-merrie Sergio Veilingtopper sport. van Savannah onder die meer lijn was Champion Hero, Usha Kinmar ’t uit Ballard de die de Moya Queen Z is de internationale actief de uit de Jenkins. en Amerikaanse door Alvarez de
keer 80.000 euro-plus https://www.youtube.com/watch?v=jZXK_kO38S4
Twee
internationaal zijn was haar door en realiseerden x Seigneur Horses. 80.000 doet zoon 1,60m-niveau. eerste Fleur Zuuthoeve) hengsten op of x Twee moeder goedgekeurde Waldstar Berlioz Zijn Epic 86.000 – ging. de l’Aube met Jessica Z) euro Waldman actief van Staten. werd Springsteen euro Cadix Waldstar Z de euro Voor Epic een Aganix de – is Thunder (Casino voor opbrengst Z terwijl Z gefokt Verenigde betaald, onder 82.000 Waldstar vertrekt du zoals du naam (Emerald hamer Berlin Epic al van naar meer. is de vermoeden
van de Eerste Onatella goedgekeurde naar VS ’t zoon Roosakker
Gobenhof de Z met ieder euro Onatella Karel brachten Berghoeve Diamant België. op Z 70.000 niveau. Septon 60.000 de van Kattevennen dezelfde Aventi de (Uricas Champion Vigo blijft hoogste euro Berghoeve x x Ruytershof S en van komt van uit ’t zijn voor ’t Uno Touch (Pegase van Calvaro op. x veilingtopper Z) het moederlijn Z de moeder Cox van (United van Semilly) Pomerol ’t als sprong Uno de Roosakker Z; in d’Arsouilles)
veilingresultaten. Alle
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.