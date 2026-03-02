Champion Z topt Zangersheide-veiling met 165.000 euro

Savannah Pieters
Champion Z (v. Chacco Bue). Foto: Zangersheide
Door Savannah Pieters

Op de Zangersheide Stallion Auction 2026 is Champion Z (Chacco Blue x Kassander van ’t Roosakker) afgeslagen voor 165.000 euro. De bij Zangersheide goedgekeurde halfbroer van Dourking Hero Z was daarmee de enige hengst die de grens van 100.000 euro doorbrak.

