Gemiddeld 46.150 euro voor jonge paarden op eerste dag Z-veiling

Zangersheide veilt dit jaar niet alleen twee avonden veulens op het WK voor jonge springpaarden, de Z Quality Auction werd vanavond al afgetrapt met een veiling voor jonge paarden (twee- en driejarigen). De dertien paarden in de veiling brachten gemiddeld 46.150 euro op, topper werd Kastaar Lux Z (v. Kasanova de la Pomme) met een prijs van 86.000 euro. Hij blijft voor dat bedrag in België.

De op één na hoogste prijs (82.000 euro) werd betaald voor de volle broer van H&M All In: Kall In H5 de Premices Z (Kashmir van Schuttershof x Andiamo). Hij gaat naar Tsjechië. In totaal gingen vier paarden over de 50.000 euro: 52.000 euro was er voor Elliot Z (v. Emerald van ’t Ruytershof) en 62.000 euro voor Cherman Hero Z (Comme il faut x Kassander van ’t Roosakker).

Alle prijzen

Bron: Horses.nl