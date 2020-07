Hengstenkeuring Zangersheide verhuist naar het najaar

Traditioneel wordt de hengstenkeuring van Studbook Zangersheide in september georganiseerd tijdens het wereldkampioenschap voor jonge paarden en Belgisch kampioenschap voor senioren. In deze tijden is het aangewezen om de druk van de evenementen wat te laten afnemen. Om niet aan kwaliteit in te boeten heeft Studbook Zangersheide besloten om de hengstenkeuring uit te stellen naar het najaar van 2020.

“De exacte datum en locatie zullen we in de loop van de volgende weken communiceren. We zullen zéker een hengstenkeuring organiseren in het najaar maar we zijn op dit moment op zoek naar een oplossing om kwaliteit te bieden en ook publiek toe te kunnen laten. Het publiek brengt de handel mee die toch ook heel belangrijk is tijdens een hengstenkeuring. Enkel als dit niet lukt zullen we in het ergste geval een keuring organiseren achter gesloten deuren, maar de keuring komt er zeker!” aldus Judy Ann Melchior, voorzitter van Studbook Zangersheide.

Meer tijd

Hengstenhouders hebben dit jaar dus iets meer tijd om hun hengsten voor te bereiden voor de hengstenkeuring. De exacte datum wordt zo snel als kan bekend gemaakt.

Bron: Zangersheide