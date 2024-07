Emile Hendrix in Kettingbrief over welzijn: ‘Wat kan wel en wat kan niet, daar ligt het grootste probleem’

De Kettingbrief in De Paardenkrant is deze week in handen gekomen van Emile Hendrix, die antwoordt op de vragen van Pieter Kersten. Hendrix spreekt onder andere over welzijn en de Olympische status van de paardensport. Hendrix legt de vinger op de zere plek, namelijk op de vraag wat welzijn precies is: 'Wat kan wel en wat kan niet, daar ligt het grootste probleem'.

“In de paarden is welzijn een ruim begrip. Er gebeuren zoveel dingen, kijk maar op Instagram. Dan zie je beelden op plekken in deze wereld die heel ver van ons afliggen, waar het welzijn van de paarden absoluut niet wordt gerespecteerd. Er zijn natuurlijk ook bepaalde groepen in onze gemeenschap die vinden dat je zelfs geen zadel op een paard moet leggen. Dat is gelukkig nog steeds maar een heel kleine groep. Er is een heel grote doelgroep die nog steeds een warm hart heeft voor de paardensport.”

Wat is welzijn

“Wanneer je jezelf de vraag stelt wat welzijn is, denk ik dat de paarden nog nooit zo goed verzorgd worden als vandaag de dag en er vanuit de FEI nog nooit zo goed naar gekeken is. De controle op het welzijn van paarden is nog nooit zo goed geweest. Als er toch misbruik van wordt gemaakt, volgen harde sancties.”

Grootste probleem

“Maar dan rijst natuurlijk de vraag: wat kan wel en wat kan niet? Bij sommige mensen ligt die lijn totaal anders dan bij anderen. Er is een groot grijs gebied. Vandaar dat dit een moeilijk veld is om daar een beslissing in te nemen. Daar ligt ook het grootste probleem.”

