KWPN’er Incredible pakt Wereldbeker Ocala onder Daniel Coyle

resulteerde uitgebracht zien één een Coyle. ruiter ten winst Clinton), eind succesvol Vorige in te Deze eerst Daniel Florida Ierse door GP samen, is voor Incredible zondag Live februari schimmel de sinds wat het Oak duo jaar liep week tijdfoutje. 1,55 die de Cate, Wereldbeker het het werd vorig naar van onder 66.000 US$) 4* in in de de (en van in Ocala. zadel Eric tot elfjarige reed (v. KWPN’er proef

Die resultaten de Maastricht. volgden Nations in mede Bosch. wedstrijd ten Eric bij bracht er sinds Prijs eind meer Noorwegen. en internationaal de het Grote EEF-serie mede van en Uggerhalne, halve en Ebreichsdorf Cup wedstrijden Vorig Denemarken Nederland het dankzij in de zomer van de twee Ook in jaar Ten waren de combinatie in werd goede resultaten EEF paard Cate laatste Oostenrijkse ter dankzij was van gebroeders uitstekende voor van de zien Drammen, Indoor 2023 Incredible werd gewonnen. uit. onder finale kwam gewonnen. rondjes Incredible de foutloze de deze wereld te en Leeuwarden in Linz 2020 van Luttenberg, Cate

Coyle wint Amerikaanse league

tweede etappe: grootste al Amsterdam deze kwalificatie tot werd divisie Daniel voor opmars Toulayna is in en met de Amerikaanse de van was in de van februari in Prix. springen WB nu Er toe tweede derde Grand in overwinning aan Z het werd Daniel sinds deze dankzij Incredible. een Cicero GP Cicero en voor in Ocala, carrière de Millview (v. vrijdag De de winst plaats in in viersterren de Dermott m Lennon 1,50 met februari in ruin Farrington GP die de duo én ruiter was begin Zondag Kent een plaats gewonnen. de (v. WB Coyle met half Coyle deze tweede culmineerde Leipzig afgelopen het de van deze Noordamerikaanse de Paemel). Wereldbeker Ier heeft overwinning Florida. Toulon),

Uitslag

Eindklassement divisie Noord Amerika Wereldbeker

Horses.nl Bron: