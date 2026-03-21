Madeleine Brugmans Perseverance Sheer Magic naar Michael Jung

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Michael Jung hier met Fisher Chipmunk. Foto: FEI/Benjamin Clark
Madeleine Brugman heeft het eventingpaard Perseverance Sheer Magic (v. Diacontinus) ter beschikking gesteld aan viervoudig olympisch kampioen Michael Jung. De achtjarige Hannoveraner werd bij de jonge paarden uitgebracht door springruiter Pietro Grandis en Heike Jahncke. Afgelopen jaar werd hij in de CCI1*-Intro gereden door Brandon Schäfer-Gehrau, die toen voor Brugman reed. Ze namen samen deel aan vijf wedstrijden. Bij hun debuut eind mei in Baborowko werden ze tweede. De 25-jarige eventingruiter maakt sinds 1 maart deel uit van Lips Stables.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
