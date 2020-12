Paard & Geld: ‘Supplementen die wonderen beloven zijn een grote scam’

of In weten uitgavenpatroon. allemaal. dure buurman aan vragen Premium-rubriek kwijt week Geld precies Deze of van haar zijn Vos. -vrouw een van het paard? hun Maar Danielle paardgerelateerde naar de allerlei dat & is pluimage hoeveel paardenmensen we we paardenhuishoudboekje is Paard nieuwe onze hobby, Paardrijden

Danielle Vos Naam:

Soort dressuuramazone ruiter:

Legendale Hit) Diamond x (Glamourdale Paard:

4 Leeftijd jaar paard:

Woonplaats: Amstelveen

time Part Baan: student in een fysiotherapie restaurant en floormanager

Vaste lasten

325 Stalling: per euro maand

per euro 60 Extra en maand diensten: 60 paddockservice euro mesten

keer Hoefsmid: 75 per

euro per Lessen: 100 maand

jaar Tandarts: per 180

twee per euro exclusief jaar één Dierenarts: 165 en hartfilmpje keer 400 onvoorziene kosten euro voor per jaar

supplementen: per euro maand Extra voeding en 30

maand besteding maand: 626 per euro per Gemiddelde

Wat uitgave was grootste dit je jaar?

meegerekend. om de Dat vierhonderd hartruisje op mijn laat paard heeft maken. uitgave euro Dat niet kost was dit “Mijn en kosten gaan jaar en nog een jaar.” een dan ik om pad Legendale hartfilmpje te grootste het zijn

geweest? miskoop je Wat grootste is

zadel een nodig keer een me dan vierduizend zadel kreeg denk ik Ik na een echt heb en vierduizend moet zadel moest mijn echt daarom echt miskoop. verkocht.” niet zadel vijf paard maar Als Ik voor heb het miskoop weer gekocht. wel of slecht ik een euro daarna heel heb. is toch Maar dat te inslapen. ik bezielde. dat zadel. weet Kort heb ik dat ander niet voor geld en op ik “Ik was toen wat veel geen laten hem iets geen is voren noemen wel van gedaan vorige van passend iets er niet Uiteindelijk euro

Supplementen

beloven heen Ik euro’s Z Ik moet supplementen je way je geven.” Los een het ik door afhankelijk de doen krabben van E. dat de scam. nu maar oren grote altijd te gekocht doen. geloven je denk Het heb en aan ‘easy honderden ze is of niet waarvan ineens jaren het die echt supplementen zijn of je bijvoorbeeld Vooral de wil daar “Verder vitamine supplementen out’ wel waard training. van heb uitgegeven dat meer biotine rijdt. aanvraag dat uit geld kopen, of ze om wonderen je me morgen ik want zijn aan zou zijn achter je

tevreden Ben bestedingspatroon? over je je

paard, beginnen. af met nieuws oei, met is ik gelukkig zo als af beter ben paard lopen. klaar zijn in is aan achterhoofd wel favouriete en in wel geleerd dat bestedingspatroon.” ik merk Maar heb, het kan veel betalen ik, m’n vragen Ik tevreden me opsommen, het zou wat gaat m’n er van iets opnieuw “Nu heel ik te wel er Soms als m’n echt wel: heb of nodig me geld! denk vraag koopdrang ik krijg of Dat heel houd. ik ik dus het Legendale, ik moet maar m’n heeft iets zou met ik of of huidige het

het onder gras Addertje

een zegt hij gras het tevreden paard. en zó wel is belangrijk gelukkig want het van? met mijn er gelukkig het aan niet en heb samen Maar is bestedingspatroon. een te een het uitgeven ook Ja? vriend onder vind addertje dat buitenstaanders is geld het waard!” mijn Dan Dat is woon “Ik mensen waarom veel vriend: je begrijpen word geld voor vaak

