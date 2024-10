Pessoa wint WB Washington, Farrington leidt in Noord Amerika

De tweede Wereldbekeretappe voor de Noord-Amerikaanse divisie vond zaterdagnacht plaats in Washington. De winst ging naar de Braziliaan Rodrigo Pessoa met Major Tom (v. Vagabond de la Pomme). Pessoa was anderhalve seconde sneller bij de eindstreep dan de Amerikaanse Katherine A. Dinan die tweede werd met Out of the Blue SCF (v. Verdi). Kristen Vanderveen werd derde met Bull Run's Jireh (v. Uriko). Kent Farrington gaat na twee etappes aan de leiding in Noord Amerika.

Pessoa en zijn elfjarige vos waren de eerste van vijf combinaties in de barrage in het Prince George’s Equestrian Center. Niet alleen voor wat betreft de tijd, er was ook slechts één andere combinatie die alle balken liet liggen. Dat waren Dinan en haar Verdi-dochter. Vanderveen zag een balk vallen op de laatste hindernis, waar ze haar beugel kwijt was.

Major Tom

Pessoa rijdt inmiddels vier jaar op Major Tom. De ruiter wijt het huidige succes aan het volwassen en relaxter worden van zijn paard. “Hij heeft altijd heel veel kwaliteit gehad, maar hij was ontzettend gevoelig. We hebben daarom extra tijd met hem genomen en hem niet gepusht als negenjarige. Maar ik voel dat hij nu steeds relaxter wordt. Zijn brein gaat niet meer 300 km per uur en kan blijven ademen. Dan kan ik op zijn kwaliteit vertrouwen.” Over de barrage zei de Braziliaan: “Als eerste starten is altijd wat lastig, maar aan de andere kant maak je dan ook gewoon je plan en houd je je daaraan. Volgens mij heb ik dat vandaag behoorlijk goed gedaan.”

Farrington

Kent Farrington staat nog bovenaan in het klassement na de winst in de eerste etappe in Traverse City met Greya. In Washington werd de Amerikaan zevende met Myla. Daniel Bluman staat tweede in en Vanderveen derde.

Uitslag

Klassement WB Noord Amerika

Bron: Persbericht FEI / Horses.nl