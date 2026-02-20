Sandra Jeuken met Nespresso derde in Grand Prix B Grade IV in Doha

Sandra Jeuken en Melissa Janssen zijn dit weekend naar Doha afgereisd om deel te nemen aan de Grade IV-rubrieken. Gisteren pakte Jeuken met de James Bond-zoon Nespresso al de overwinning in de Grand Prix A van Grade IV (69,676%) en vanmorgen viel het paar weer in de prijzen in de Grand Prix B van de Grade IV. Ze werden derde met een score van 66,396%.
de plaats. galop vier De en jury De een mist drieën eindigde voor ze volte in, op waardoor Go kregen. twee hun in Janssen Hierdoor Negro) onderdeel Let’s proef score. medium de 65,586%, de (v. dit waardeerde met met vierde kelderde ging
zege naar Shoemaker
Shoemaker tweede genoegen internationale winnende naar ze met aan veertienjarige door hun werd tekende nemen de de voor nog 68,739% Doha winst. Het Johnson) alle en maar Ze maakt de paar reed plaats, kop wel Westfaler Jagger moest gisteren juryleden van debuut. ruin geplaatst. vanmorgen de Kate met de (v. in score
de uitslag Bekijk hier
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.