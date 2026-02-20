Sandra Jeuken met Nespresso derde in Grand Prix B Grade IV in Doha

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Sandra Jeuken met Nespresso derde in Grand Prix B Grade IV in Doha featured image
Sandra Jeuken met Nespresso. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Sandra Jeuken en Melissa Janssen zijn dit weekend naar Doha afgereisd om deel te nemen aan de Grade IV-rubrieken. Gisteren pakte Jeuken met de James Bond-zoon Nespresso al de overwinning in de Grand Prix A van Grade IV (69,676%) en vanmorgen viel het paar weer in de prijzen in de Grand Prix B van de Grade IV. Ze werden derde met een score van 66,396%.


