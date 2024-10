Trombofeet: de voet optimaal gebruiken

Het gezegde ‘No feet, no horse’ kent iedereen in de paardenwereld. Toch is de hoef, en met name het gezonde hoefmechanisme, bij veel ruiters letterlijk een ondergeschoven kindje, en zeker niet het eerste waar men aan denkt bij tegenvallende prestaties in de ring. Daar ziet de ervaren Belgische sportpaardenarts Peter Weyts graag verandering in. Ook paarden en pony’s met gevoelige en warme voeten of zelfs hoefbevangenheid hebben baat bij het product dat hij ontwikkelde en recent ook in Nederland introduceerde.

Weyts studeerde diergeneeskunde in Gent en specialiseerde zich in de loop der tijd in de doorbloeding in de hoef én in hoefbevangenheid. “Een lastige aandoening, waarbij ik toch aanliep tegen een aantal ‘denkfouten’ die er in mijn ogen gemaakt werden bij de behandeling. Er wordt in het acute stadium vaak van alles gedaan om de bloedvaten te verwijden, terwijl het mijn inziens andersom is: het samentrekkend vermogen van de bloedvaten moet verbeterd worden.”

Natuurlijke oorsprong

De dierenarts dook er verder in en ontwikkelde in een tiental jaren een goed werkend product. Het resultaat werd gepatenteerd en uiteindelijk op de markt gebracht onder de naam ‘Trombofeet’. Het dopingvrije product, met als hoofdbestanddeel een geconditioneerd druivenpitextract, is in de praktijk van Weyts al heel veel ingezet en heeft zijn nut bewezen op verschillende vlakken. In de eerste plaats als dopingvrije prestatieverbeteraar. Zeker bij paarden met gevoelige hoeven of die een laatste dag van een meerdaagse minder presteren. “Voor nu kan ik op basis van de succesvolle lancering in België en Frankrijk wel zeggen dat prestatieverbetering in de sport momenteel de grootste markt is. Sport- en handelstallen zetten het ook regelmatig in als optimale voorbereiding op een klinische keuring op het harde.”

Hoefbevangenheid

Een Belgisch magazine voor dierenartsen publiceerde recent een casebeschrijving van een vierjarig springpaard met hoefbevangenheid dat aanvullend werd behandeld met Trombofeet. “Graag benadruk ik dat hoefbevangenheid gaat over ziekte”, zegt Weyts. “Afstemming met je dierenarts is hierbij van belang. Voor het overige hoefmanagement hebben eigenaren en ruiters vanaf nu met Trombofeet een mooie tool in handen om zelf de regie te nemen. Met veel plezier brengen wij het nu ook in Nederland op de markt.”

Ongemakken verminderen

Met ‘we’ doelt Weyts onder andere op François Janssen die Trombofeet in Nederland vermarkt. Hij vertelt: “Ik denk dat dit product heel goed past in deze tijd, waarin we meer teruggaan naar de natuur en heel goed kijken naar het welzijn van onze paarden. Trombofeet zorgt voor minder druk in de hoef en dat kan op verschillende momenten van pas komen. Bij ernstige aandoeningen, maar zeker ook bij wat we noemen ‘hoefongemakken’: als paarden gevoelig lopen op het harde bijvoorbeeld. Als ze vernageld zijn, verloopt het herstel sneller. En in de sport, tot op heden met name de springsport, hebben ruiters ook hele positieve ervaringen.”

François Janssen, Trombofeet NL.

Weyts, als sportpaardenarts verbonden aan een groot aantal springstallen: “Eén van de ruiters uit het Ierse team gebruikt het nu twee jaar, inmiddels bij al zijn paarden. Zijn ervaring is dat de paarden beter landen en daarmee beter presteren, met name op meerdaagse concoursen. Bij het ene paard is de verandering spectaculair, bij een ander merkt hij dit wat minder, maar ze krijgen het allemaal omdat hij van mening is dat ze er baat bij hebben.” Trombofeet heeft meerwaarde binnen alle disciplines en beperkt zich natuurlijk niet tot de springsport.

‘Back to basic’

Het weglaten van hoefijzers past volgens de dierenarts bij het groeiende besef dat het hoefmechanisme een belangrijke rol speelt. “Steeds meer topruiters beseffen hoe belangrijk het voor hun paard is om de voet optimaal te gebruiken. Topruiters als Epaillard en Von Eckermann hebben een deel van hun springpaarden blootsvoets en dat is voor ons een indicatie dat ze er goed over nadenken en het hoefmechanisme waarderen. Hoefsmeden kunnen veel met zooltjes en speciaal beslag, maar ik zie hier een beweging naar ‘back to basic.’ Ook in de rensport gaan de ijzers er steeds vaker af. In die tak van sport weten we het precies, omdat het vanwege het wedden verplicht is om dat te melden. De renpaarden zonder ijzers zijn in het voordeel, weten ze daar. Maar ik schat in dat in de top van de springsport tegenwoordig ook dertig procent al geen ijzers meer heeft.”

Voor die paarden kan Trombofeet zinvol zijn, maar dat geldt ook voor paarden mét ijzers. “In beide gevallen zorgt het voor minder druk c.q. gevoeligheid en dat is prettig voor het paard.”

Meer weten? www.trombofeet.com