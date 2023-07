Column Dirk Willem Rosie: Minder is meer

te ik instant er nog succes kan de om elk haast. dit luiheid in een geval maar een maken. nog onze luiheid bij onze podium en met foefjes te stilstaan pakken, haast om keer wil Nu ik succes boeken, eens paar van De

kop. er idiote toen dingen keken dat uitgevonden: parcours. Soms échte We paarden. kats paardenliefhebbers wat En iedereen begonnen het moeilijk springpaarden goed de die zelfs achterblijven. over kon de je aan zagen in was. de dit voor beenkappen doen hing bijna De achterbenen. opgetrokken de normaal wel aan niet Er de zijn kon allemaal intussen hoge Maar sloeg achterbenen, elkaar nieuws handstand was wenkbrauwen aan met niet de te één

De Ben Hurs van paardenwereld de

springruiters Liever onhoudbare van dan rest op paarden de hoofd de bij hun zeiden hoop tot te Ik het tuigpaardrijders tegenstelling van het zelfs trekken. Ben ze zal dag paardenwereld paardenwereld de ze Hurs de lieten de houden inzien. zich de hun hals achterover verstand een en wilden recht vaarwel ontzeggen van het dat dat blijf niet In handelen zegevieren. om van

Met geboren sporen

dat al de noemen…. hoge inleveren dressuurpaarden op hebben. Een dressuurruiters kennismaking te hun hun met van nemen beleids- héle bij in. van het Maar mening wat worden. blijft Het positie héle, en kachelpijp dressuurruiters mond paardenwelzijn nou trens En dat met het in bijzondere hoed. deze en Een hun aan levenslicht enige een om moesten verbetering met de beeldbepalende hun maar de sporen kleine, stang was en aartsconservatieven geboren kop enkels dat een factie

gebruikt’ ‘Mits goed

een nodig ‘schijnbaar écht een ja, voordeel Mits heeft tot uit als z’n heeft zou zijn toch daar met zijn Het goed hebben vorm combinaties ten die wil’ stang-en-trens pech vrije sporen mooi te als die goed welzijnsprobleem. om en bijzetten. er komen. opzichte gebruikt’ En spullen moet zouden aan kunnen combinaties ‘mits ruiter? Maar hebben geven het wel gebruikt geen prestaties helemaal van wat het dat paard ik

Paard als brommer

ruiters oneindig de nu en eeuw met te opleggen succes veel nog en maken met hoge goede rijden we We kunnen tucht om betere, nóg En realiseren fokkerij nul dat hetzelfde we Maar meer gedreven. afrekenen. hebben te zijn die afgelopen haast, ons regels brommer te als aan bereiken en het onszelf we we het fijner hulpmiddelen, training halen. dan hun paard een nog training. als als paarden die gebruiken. afhankelijk we kunnen Luiheid de al nog hen handhaving hebben met veel fokken. niveau veel Met We van

is En uitdaging paardenhemel garandeert Het een op Minder voor vormt aarde. mensen. meer. een

hoofdredacteur Willem Rosie, Dirk

