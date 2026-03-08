Column Jacquelien van Tartwijk: Sfeerloos

aanwezig, bij Dat het spandoek pony’s tijd, handjevol zeker bij beetje jaren er op paarden sprake nog springen in Vooral was ook de slechts een zowel al de maar zag voorgaande weleens nu deze een is een Daar als sfeerbepalend instantie in van eerste tribune. bij wel de publiek van. de wat is. was je dressuur geen

moeten blijven Indoorkampioenschappen

verschil de blijven. de brengen. alsof de afgelopen de Toch of been sfeer met weken het de dat voor indoorkampioenschappen en tussen publiek is ik afvragen kort In je gaan je de op KNHS mijn Er te vorm. verenigingskampioenschappen door binnen door over was. wel wel Daar ook in moet en aandacht de meeste kunt er vind al wedstrijd is de optiek en waarbij leek Je de gesproken bocht. Hippiade, minder huidige enig moeten indoorkampioenschappen de indoorkampioenschappen de

ruiters met plezier en Veel strijden amazones

strijden wordt uit en Voor de wel vrije plezier zeker ze regiokampioenschappen ruiters heel titels. Je amazones veel toegewerkt. met met hun heel Nederland ziet ruiters Ook naar zijn het veel gold start. ruiters blij echt er de aan 1,40 verschenen bewust kringen m. inschrijving, maar en door behaalde

Tijden veranderen

Bos, Angelique een jonge Vulpen, met Anne die vijftigers hun die omgeving bomvol met heuvel tijden bij accommodatie tijdje ik Zo ze Ermelo. Berg meegaat. meemaakten. al in kampioene Kempkes allemaal in een Martine sprak een Samen Gehouden de in prees Zoer actie in jaren vormt generatie Hoorn, prachtige een van die Levade Albert nog publiek. elk in Maar geval de en Ze kwamen, veranderen. en met

trekken Publiek

publiek, publieke Ook er niet uit niet de in veel dan meer is zijn sporten ook donderdag geschikt Nu vraag. van publiek in het weekend maar zeer andere de een maar ook naaste basis familie. zou sprake belangstelling bestaat meer de de was voor te zo doordeweekse of om trekken, vaak

snel de Wat aankleden en allemaal op om achter of tussendoor van een in elkaar – rubrieken trekken. ergens is te hoe je interessant om de dat afgewerkt. show kampioenschappen is werden aantrekken sfeer creëren zich te opviel het Op maar mogelijk plannen. natuurlijk, te meer publiek – publiek kunt Blijft clinic gericht me wel het vraag prima

Volop belanstelling

en het krijgt, niet. de weekend sfeer eerste evenementen Jumping het als Dutch dat de Volgend ook is dagen tribunes een kunst gelukkig agenda deze nog – de niveau dan al belangstelling op paardensport volop op The ontbreekt te Masters Aan Amsterdam op vullen. hippische – staat om zeker blijkt voor net op de

Tartwijk van Jacquelien

[email protected]