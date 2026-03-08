Column Jacquelien van Tartwijk: Sfeerloos

Jacquelien van Tartwijk
Column Jacquelien van Tartwijk: Sfeerloos featured image
Prijsuitreiking 1,30 m. met kampioen Cindy Kosse. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk
Door Jacquelien van Tartwijk

De KNHS Indoorkampioenschappen zitten erop. De kampioenen zijn gehuldigd, maar wat toch steeds weer ontbrak was sfeer.

