Adrianne Van Waardenberg-Nooren volgt Heutink op in FEI Para Equestrian Committee

Adrianne Van Waardenberg-Nooren is tijdens de General Assembly van de FEI aangesteld als lid van het FEI Para Equestrian Committee voor de termijn 2024-2028. Van Waardenberg volgt hiermee Joyce van Rooijen-Heuitink op.

Adrianne van Waardenberg-Nooren over haar benoeming: “Het is van belang om als Nederland vertegenwoordigd te zijn binnen de FEI. Joyce van Rooijen-Heuitink heeft de laatste jaren deze taak meer dan voortreffelijk op zich genomen en het zijn grote schoenen om te vullen om haar op te volgen. In de vacature werd nu specifiek gevraagd naar kandidaten met ervaring op het gebied van eventmanagement en als teammanager. Ik hoop die ervaring in te kunnen zetten voor de parasport.”

Het FEI Para Equestrian Committee adviseert en ondersteunt op het gebied van onder meer ontwikkeling, reglementen en kampioenschappen van de discipline paradressuur.

Bron: KNHS