Crisis bij de Duitse paardensportbond: financiële man Straten zegt zelf ontslag te hebben genomen

De Duitse paardensportkoepel FN maakte vorige week bekend dat financieel directeur René Straten per direct op non-actief werd gesteld en FN-voorzitter Hans-Joachim Erbel gaf een paar dagen later in een interview aan dat Straten het FN-bestuur en de rest van de directie niet voldoende op de hoogte had gesteld van de slechte financiële van de bond. Dat zou de reden zijn voor het op non-actief stellen. Straten komt zelf met een heel andere versie: hij zou zelf ontslag hebben genomen omdat hij het niet eens was met het financiële beleid van de bond.

In interviews met Reiterrevue en Züchterforum zegt Straten dat hij op 8 april zelf ontslag heeft genomen. Straten deed dat naar eigen zeggen met de volgende reden: “Ik ben het niet eens met het financiële beleid van de FN. Onlangs hadden we een groot dispuut omdat er een nieuw hoofd communicatie moest worden aangesteld. Maar dat kon absoluut niet omdat het niet mogelijk zou zijn geweest om dat op een kostenneutrale manier te doen. Als hoofd Personeelszaken en Financiën moet ik wat te zeggen hebben over beslissingen die aanzienlijke financiële gevolgen hebben. We stemden altijd met ons vieren in het managementteam, en de afgelopen maanden waren de beslissingen vaak drie tegen één. Vanwege de financiële situatie kon ik sommige beslissingen niet steunen.”

Vaak gewaarschuwd

Straten bestrijdt dat hij het bestuur en de rest van het managementteam niet voldoende op de hoogte heeft gesteld van de financiële situatie van de bond. Straten zegt dat hij eind 2021, begin 2022 al gewaarschuwd heeft. “Toen merkten we dat de naweeën van C=corona nog steeds voelbaar waren. Voor ons was het duidelijk dat we het niveau van vóór corona niet meer zouden halen. Het financiële resultaat van de FN is sterk afhankelijk van de wedstrijdsport.”

Verouderde systemen

Daarnaast benadrukt Straten dat de verouderde systemen bij de FN hem niet in staat stelden om fatsoenlijk controlling door te voeren. “Met het huidige boekhoudsysteem is de bond niet financieel te controleren of te sturen. We wilden in 2024 nieuwe software gebruiken omdat we alleen maar in het verleden konden kijken. We hebben uren en dagen over de tafels zitten nadenken om grofweg in te schatten hoe sommige zaken zich zullen ontwikkelen.

“Het systeem is totaal achterhaald! Het bedrijf waar ik voorheen werkte, had maandelijkse jaarrekeningen. Bij de FN is dit niet mogelijk. In veel opzichten was het vaak een blinde vlucht. Het maakte alles moeilijker.”

Geofferd

Straten heeft het gevoel dat hij geofferd is om de rest van het managementteam, voorop Sönke Lauterbach, te redden. “Wij hebben met vertrouwen en goed samengewerkt. Ik was degene die sparen altijd aanmoedigde. Daarom is het voor mij onverklaarbaar waar de verdenking vandaan komt. Ik voel me een pion, alsof ik geofferd ben. Ik had niet gedacht dat het mogelijk zou zijn dat de dingen zich zo zouden ontwikkelen nadat ik gestopt was. We hadden kunnen praten. Na de opzegging op 8 april heb ik – zonder opgave van redenen – het ontslag op staande voet in mijn mailbox gehad. Ik moest de redenen in de pers lezen.”

Richenhagen: ‘Complete herstructurering’

Martin Richenhagen, die in november per direct zijn handen aftrok van de FN en Sönke Lauterbach en stopte in zijn functie als woordvoerder van de DOKR, duidt in een commentaar op Reiterrevue.de de kwestie als volgt: “Nog maar een paar weken geleden stond FN-voorzitter Hans-Joachim Erbel beschermend tegenover zijn studentenmaatje Sönke Lauterbach en wuifde de kritiek op de financiële prestaties van de FN onder zijn leiding groots van de hand. Hans-Joachim Erbel kondigde aan dat alles meetbaar beter zou worden. Nu is er verrassend genoeg een winstwaarschuwing die het falen van het bestuur op het gebied van goed toezicht heel dramatisch duidelijk maakt.”

“Ik beschouw het dure ontslag op staande voet van René Straten als een oneerlijk offer. En: de geïmproviseerde catalogus van maatregelen biedt op de korte termijn slechts minimale soelaas. Zoals bekend schuwt het FN al jaren structurele en strategische maatregelen om de resultaten duurzaam en substantieel te verbeteren. De ontevredenheid aan de basis is enorm en het FN is toe aan een complete herstructurering.”

