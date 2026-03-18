Workshop Biodiverse Paardenhouderijen: praktische stappen voor natuur, welzijn en bedrijfsvoering

Paardenhouderijen beheren in Nederland veel grond en maken daarmee zichtbaar deel uit van het landelijk gebied. Dat biedt kansen voor biodiversiteit en paardenwelzijn, maar heeft ook invloed op de bedrijfsvoering. Het lectoraat Duurzame Paardenhouderij en Paardensport van Hogeschool Van Hall Larenstein organiseert op 16 april een workshop biodiverse paardenhouderijen, waarin kennis en ervaring wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van hippische ondernemers en paardenhouders met eigen grond.

In één middag, georganiseerd in samenwerking met Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG), de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) en Overijssel Boert Duurzaam, krijg je inzicht in je eigen positie als paardenhouder in het landschap en de ruimte die dat geeft om te ondernemen. Hoe ligt je bedrijf, hoe wordt het gelezen door omgeving en gemeente, en welke rol wil je daarin zelf spelen?

Het praktijkvoorbeeld van hippisch ondernemer Erna Willemink uit Markelo laat zien hoe keuzes op het erf direct doorwerken in uitstraling, gebruik en ontwikkelruimte. Je ontdekt hoe relatief kleine ingrepen grote impact kunnen hebben op natuur, paardenwelzijn en de uitstraling van je terrein. Je leert welke vergunningsvrije maatregelen je direct kunt toepassen, hoe je inspeelt op gemeentelijk beleid en hoe je ideeën vertaalt naar concrete plannen voor een biodivers, functioneel en aantrekkelijk terrein.

Verder neemt Hans Peter Reinders, beleidsmedewerker natuur, landschap en recreatie van de gemeente Leusden, je mee in de vraag wanneer je naar de gemeente stapt en hoe je dit gesprek effectief voert.

Kortom een hele praktische workshop waarmee je de volgende dag direct mee aan de slag kan.

16 april 2026

Velp (bij Arnhem)

13:00 – 17:00 uur

Interactieve colleges, casuïstiek en groepsopdrachten

