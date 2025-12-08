Paardenveilingonline: 30.000 euro voor Cornado II-dochter Roli Coeur Field

Paardenveilingonline heeft haar laatste veiling van het jaar afgesloten met indrukwekkende resultaten. Met 80% van alle paarden verkocht en een gemiddelde prijs van ruim 11.000 bevestigt de decembereditie opnieuw het vertrouwen van kopers wereldwijd. De veiling trok bijna 30.000 bezoekers van over de hele wereld, met bijzonder veel interesse vanuit Europa en Noord-Amerika. De hoogste prijs van de veiling werd behaald door Roli Coeur Field (Cornado II x Kannan).

Roli Coeur Field, een merrie uit een pedigree vol Grand Prix-hengsten, werd voor 30.000 euro verkocht aan een koper in Libanon. Kort daarachter volgde Raissa van de Beekermark (Comme il faut x Lector van den Bisschop), een directe dochter van KWPN-springkampioen Menoor, die voor 23.000 euro naar het Verenigd Koninkrijk vertrekt.

Een ander hoogtepunt was Selanda X (United Touch S x California W Z), nauw verwant aan de 1.50m-merrie Rubio Monocoat Electric; zij maakte indruk op internationale bieders en reist voor 22.000 euro af naar Nieuw-Zeeland. Ook de Nederlandse markt bleef actief: Socrates (Chaplin x Voltaire), uit de directe moederlijn van 1.50m-winnaar Joan, werd voor 16.000 euro verkocht en blijft in Nederland.

Carlos Lux Z (Conthargos x Heartbreaker), halfbroer van het 1.50m-paard Thunatellie Z, vertrekt voor 15.000 euro naar Griekenland, terwijl Royalty (Gullit HBC x Douglas), uit de stam van Emeraldo en Dazzle White, eveneens 15.000 euro opleverde en in Nederland blijft.

Sterke embryomarkt: tot 20.000 euro

De embryocollectie bevestigde opnieuw zijn sterke positie in de markt. De top embryo was een geïmplanteerd embryo van United Touch S uit Cassinja S, een bewezen 1.60m-lijn, dat voor 20.000 euro werd verkocht aan Ierland. Een vrouwelijk Aganix du Seigneur-embryo uit de 1.60m-merrie Tinkabell 12, een krachtige combinatie van een populaire Europese hengst en een sterke moederlijn, bracht 13.000 euro op en blijft in Nederland.

Andere opvallende resultaten waren onder meer een geïmplanteerd United Touch S x Minou-embryo, verwant aan de gerespecteerde Forsyth-lijn, dat voor 10.000 euro werd verkocht, evenals een Grandorado TN x Celoubette-embryo voor 9.000 euro.

De collectie werd afgerond door een Chacco-Blue x Fin Fleur-embryo, afkomstig uit de invloedrijke Colman-lijn, dat voor 8.000 euro naar het Verenigd Koninkrijk ging. De resultaten tonen aan dat toekomstgerichte fokkers blijven investeren in genetica die moderne sporthengsten combineert met diepe, bewezen moederlijnen.

Scholten en Mulder: ‘Sterke afsluiting van een succesvol jaar’

“Deze laatste veiling van 2025 was een fantastische afsluiting van een mooi jaar”, zeggen oprichters Alwin Scholten en Niels Mulder. “We zijn enorm trots op ons team, de fokkers, eigenaren en ruiters die ons blijven vertrouwen. Sinds 2020 is het onze missie om de juiste paarden bij de juiste mensen te brengen via een transparant en betrouwbaar online platform, en de internationale respons laat opnieuw zien hoe sterk de markt deze aanpak omarmt. We kijken ernaar uit om dit succes in 2026 verder uit te bouwen.”

Laatste kans om een jong talent te bemachtigen

Voor kopers die na het sluiten van de veiling nog twijfelden, zijn er nog twee hoogwaardige jonge paarden direct beschikbaar. Beiden komen uit sterke sportfamilies en bieden een zeldzame kans om talent te verzekeren zonder deel te nemen aan de biedstrijd.

Evasione AWN Z (Escape Z x Comme il faut), gefokt uit een bewezen moederlijn die terugvoert naar Diamanthina van ’t Ruytershof; dit veelbelovende jonge paard combineert modern bloed met atletisch potentieel.

Genepi VDM Z (Gancio van ’t Smisveld Z x Kashmir van Schuttershof), afkomstig uit de tweede jaargang van Gancio van ’t Smisveld Z en geworteld in een krachtige Kashmir-lijn; hij staat voor betrouwbaarheid en toekomstperspectief.

Deze paarden trokken belangstelling tijdens de veiling, maar wisselden nog niet van eigenaar, waardoor dit een laatste, beperkte kans is voor kopers die snel handelen. Iedereen die nog op zoek is naar een toekomstig sportpaard wordt aangemoedigd hun profielen nu te bekijken, ze zijn beschikbaar tot vanavond.

Met vertrouwen op weg naar 2026

Met een jaar vol consistente internationale betrokkenheid en sterke verkoopresultaten bevestigt Paardenveilingonline opnieuw haar positie als een vertrouwd platform voor hoogwaardige sportpaarden en embryo’s. Het team bereidt zich nu voor op een nieuw veilingseizoen en zet de missie voort: Affordable. Exceptional. Yours.

De datum van de volgende veiling is op dit moment nog niet bekend. Houd de socialmediakanalen en website van Paardenveilingonline in de gaten voor de eerstvolgende datum en om te zien of er nog plaatsen beschikbaar zijn.