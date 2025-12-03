Slotveiling Paardenveilingonline: jong talent & embryo’s

Terwijl 2025 het einde nadert, presenteert Paardenveilingonline haar slotcollectie van het jaar. Een laatste kans voor (inter)nationale kopers om te investeren in veelbelovende jonge springpaarden tot 5 jaar oud, aangevuld met een reeks genetisch interessante springgefokte embryo’s.

De collectie weerspiegelt waar het platform sinds de start in 2020 om bekend staat: kwaliteit, transparantie en realistische prijzen. Met zorgvuldig geselecteerde twee- tot vijfjarigen (waaronder zadelmakke paarden) en embryo’s uit bewezen sportlijnen, biedt deze veiling nog één keer de mogelijkheid om sport en fokkerij gericht te versterken, vlak voor het nieuwe jaar van start gaat.

Zoals altijd zijn alle jonge paarden klinisch en röntgenologisch gekeurd door Dierenkliniek Enterbrook, vaste veterinaire partner van het platform sinds de oprichting.

Directe dochter van KWPN-springkampioen Menoor

Raissa van de Beekermark (Comme il faut x Lector van den Bisschop)

Deze talentvolle Raissa van de Beekermark is de allereerste nakomeling van de merrie Menoor – een merrie met een écht modern top-sportprofiel. Menoor won in 2023 het KWPN-kampioenschap voor zesjarige springpaarden en werd daarna voor maar liefst 250.000 euro verkocht in de Dutch Sport Horse Sales.

Video (vrije beweging) – Video (onder het zadel)

Stam van Emeraldo en Dazzle White

Royalty (Gullit x Douglas)

Vader Gullit HBC presteerde met meerdere ruiters op internationaal 1.45m-niveau en nakomelingen als Los Limbos en Lavona HBC volgen in zijn voetsporen. Dat hij springtalent vererft bewijst deze Royalty, die gefokt is uit de 1.35m-springende merrie Eluana. Zij bracht eerder al het nationale 1.45m-springpaard Icarus HS (v. Zavall VDL), die in Amerika door Taylor Cowles gereden wordt.

Video

Kleindochter van 1.50m-merrie Rubio Monocoat Electric

Selanda X (United Touch S x California W Z)

Selanda X’s vader United Touch S bewijst keer op keer een klasse apart te zijn. Onder Richard Vogel won de Olympische hengst dit jaar individueel goud op het EK in A Coruña. Ook in de fokkerij lijkt de genetisch hoogwaardige hengst een absolute aanwinst te zijn.

Video

1.40m-moeder is halfzus van GP-hengst Ukato

Cantaloupe Z (Carambole x Andiamo Z)

Onder Christoffer Lindenberg klasseerde Cantaloupe Z’s moeder Andeona zich in de internationale sport op 1.40m-niveau en haar oudste nakomeling Coco Chanel Volo was succesvol op internationaal 1.35m-niveau. Heel interessant is dat Andeona de halfzus is van topvererver Ukato (v. Stakkato), waarmee Willem Greve onder andere de Grand Prix’s van Hagen (1.60m) en Dresden (1.55m) won.

Video

Louter Grand Prix-sporthengsten opeengestapeld

Roli Coeur Field (Cornado II x Kannan GFE)

Vader Cornado II liep jarenlang mee in de absolute wereldtop onder Christian Ahlmann en schreef onder meer de prestigieuze Grote Prijs van Dinard in 2016 op zijn naam. Zijn oudste nakomelingen melden zich inmiddels nadrukkelijk op 1.50m-niveau, met onder andere toppaarden als Cha Mu 4 en Cereuza Z.

Video

Springtalent uit de eerste jaargang van New Pleasure VDL

Nuovo AWH Z (New Pleasure VDL x Cardento)

Deze beloftevolle Nuovo AWH Z komt uit de eerste jaargang van tweevoudig hengstencompetitiewinnaar New Pleasure VDL. Onder Hessel Hoekstra is dit toptalent voortvarend van start gegaan in de internationale sport en hij klasseerde zich deze zomer op 1.45m-niveau in Aken, waar hij tot de prijswinnaars behoorde in de Youngster Cup.

Video

Halfbroer van 1.50m-paard Thunatellie Z

Carlos Lux Z (Conthargos x Heartbreaker)

Afgelopen oktober sprong de Thunder van de Zuuthoeve-dochter Thunatellie Z onder Sofia Westborg naar de derde prijs in de 1.50m-finale op CSI3* Oliva, en deze Carlos Lux Z komt uit dezelfde moeder. Moeder Donnatellie voegt de gewaardeerde genen van de invloedrijke verervers Heartbreaker en Voltaire toe en in de derde generatie gaat deze lijn terug op de 1.40m-merrie Frau Godiva.

Video

Bekijk nu de volledige collectie jonge paarden & embryo’s

De veiling opent op woesndag 3 december en sluit op zaterdagavond 6 december vanaf 20:00 uur (CET).

Met deze sloteditie van het jaar biedt Paardenveilingonline nog één keer in 2025 een kans om jonge springtalenten of genetisch waardevolle embryo’s aan te schaffen. Volledig online, transparant en laagdrempelig.

Kopers uit meer dan 100 landen weten het platform inmiddels te vinden vanwege de combinatie van kwaliteit, internationale bloedlijnen en realistische prijsverwachtingen.

Bekijk hier de volledige collectie.