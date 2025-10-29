Paardensector pakt haar plek in duurzaamheidsprogramma

De paardensector krijgt een eigen plek binnen Overijssel Boert Duurzaam. Met de ontwikkeling van sectorspecifieke KPI’s wil de sector laten zien wat paardenhouders bijdragen aan een veerkrachtig landschap – en waar nog kansen liggen.

Rick Helmink Door

De melkveehouderij werkt er al mee: Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s) die laten zien hoe duurzaam een bedrijf is. Nu krijgt ook de paardensector de kans om haar bijdrage aan natuur, landschap en leefbaarheid zichtbaar te maken.

Binnen het programma Overijssel Boert Duurzaam (OBD) start een traject waarin paardenhouders, onderzoekers en collectieven samenwerken aan een eigen KPI-systeem, speciaal ontwikkeld voor de hippische praktijk. “De paardensector beschikt over zo’n 230.000 hectare land in Nederland”, zegt Inga Wolframm, lector Duurzame Paardenhouderij en Paardensport aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). “Dat is vergelijkbaar met een hele provincie. Als we die hectares inzetten om paardenwelzijn, natuurwaarden en plattelandskwaliteit te versterken, dan leveren we een concrete bijdrage aan de grote transities van deze tijd.”

In de Paardenkrant nr. 44 vertelt Inga Wolframm over de ‘plek aan tafel’ bij Overijssel Boert Duurzaam én over het onderzoeksprogramma Biodiverse Paardenhouderijen.

