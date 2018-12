Duits Shetlandpony veulen door wolf gedood

In het Duitse plaatsje Stöcken in de staat Niedersachsen is een Shetlandpony-veulen gedood door een wolf. Het milieuministerie van Niedersachsen bevestigde dat vrijdag officieel. Op woensdagmorgen ontdekte de eigenaar van het veulentje het gruwelijke tafereel. Het kadaver van het beestje lag bij zijn moeder die eveneens door het roofdier verwondt was.

Oproep aan politiek

Door de officiële erkenning van het ministerie heeft de eigenaar nu recht op een schadevergoeding. Voor de Duitse Hippische Bond (FN) is dit bij lange na niet genoeg. De vereniging pleit bij de politiek om maatregelen die weidedieren en hun bezitters voor de wolven te beschermen. “Er is nu gebeurd waar we zolang voor gewaarschuwd hebben. Ons medeleven gaat uit naar de familie die deze verschrikkelijke vondst deden.”, zo sprak Breido Graf zu Rantzau, president van de FN.

Veiligheid dieren

Volgens Rantzau moet het nu voor iedereen duidelijk zijn dat de wolf een echte bedreiging voor weidedieren vormt. We zullen niet rusten totdat voldoende maatregelen getroffen zijn om onze paarden tegen dit roofdier te beschermen. Het volgende veulen-seizoen is niet ver weg meer. De eigenaren moeten geholpen worden om hun paarden een veilige omgeving te kunnen bieden waar de wolf niet bij kan én durft te komen.”

Actieplan wolf

Eerder dit jaar in april bracht de FN reeds hun standpunt naar buiten betreffende de terugkeer van de wolf in Duitsland. De bond vindt, samen met zeventien andere gelijkgestemde verenigingen, dat de terugkeer van een uitgestorven diersoort niet ten koste mag gaan van huisdieren en vee. Afgelopen zomer boden ze daarom verenigd een actieplan met maatregelen aan tijdens een conferentie van het Ministerie van Milieu.

Bron: St.-Georg/Horses.nl