Deedry vindt Prins zonder paard in Boer zoekt Vrouw

Deze week in Boer zoekt Vrouw: de langverwachte ontknoping van dit seizoen. Waarin we veel leerden over de wonderlijke wegen der liefde. Zoals: als je allebei houdt van stofzuigen en een borreltje, dan ga je trouwen. En: je kunt wel een prins willen, maar dan moet je zélf een wit paard aanleveren. Anders moet je het met een leuke blonde Brabander doen. Zoals paardenvrouw Deedry.

Drie setjes bleven er over aan het einde van Boer zoekt Vrouw 2025. Allereerst natuurlijk paardenboerin Deedry, die eindelijk heeft begrepen dat Roy geen player is die haar helemaal niet leuk vindt, maar een echt geïnteresseerde Brabander die bovendien hetzelfde gevoel voor humor heeft als zij. Zelfs als de kijker het niet allemaal even makkelijk kon volgen. Dan de dolverliefde Ciska en Martijn, die elkaar drie maanden niet gezien hadden wegens een eerder geplande reis naar Nieuw Zeeland maar gewoon op dezelfde voet doorgingen. En tenslotte de grote winnaars van dit seizoen: boer Jan uit Groningen en zijn Dorien. Die ook gewoon meteen maar gaan trouwen, zo lieten ze stralend weten. Ik weet niet hoe het bij u ging, maar hier op de bank is geapplaudisseerd…

Hoe het niet moet

Roel, Julius en John kwamen alleen naar de reünie. Wat we kunnen leren van hun avonturen:

Niet alleen over bloemkool praten! (Of over varkens, koeien of zélfs misschien paarden)

Een vrouw kan er nog zo open instaan, resetten en opnieuw beginnen, ze vindt het soms ook wel leuk om bevestiging te krijgen. Mocht deze uit de lucht komen vallen: bekijk het interview met hippisch onderneemster Kylie op de website van BZV.

Perfectionistisch puzzelstukjes in je hoofd in elkaar schuiven tot je de optimale combinatie gevonden hebt, is geen garantie voor een goed resultaat. Zeker niet als je je toch ook een beetje als een eikel gedraagt.

Gelukkig leerden we van de drie overgebleven setjes hoe het wel moet. Al vonden zij ook pas na enkele omwegen het pad naar elkaar. Maar zoals Ciska dat zegt: “Bochten in de weg zijn belangrijk, anders wordt het heel saai.”

Hoe het wel moet – Tip 1: Zorg dat je iedereen zoent

Martijn en Ciska waren op de citytrip al dolverliefd en konden niet van elkaar afblijven. Maar eigenlijk was de hele logeerweek bij Martijn één groot feest. Zelfs al waren de deelnemers na afloop helemaal kapot. Bij Martijn werd het bed getest en was er ook flink gezoend met meerdere kandidaten. Dus: lekker doorhalen, effe goed tongen met z’n allen en samen de kater verwerken de volgende ochtend. Dan schiet het tenminste een beetje op en hebben wij ook nog iets leuks om naar te kijken. Om met de gelukkige Martijn te spreken: “Het gaat er uiteindelijk niet om hoeveel koeien ik heb.” Dit geldt uiteraard ook voor varkens en bitcoins, maar voor paarden willen we toch een uitzondering maken. Meer is altijd beter.

De boeren van 2025 bij de reünie. Foto: Linelle Deunk / KRO-NCRV

Hoe het wel moet – Tip 2: Niet het uiterlijk, maar de humor

Deedry heeft ruim voldoende paarden, maar zij leerde weer andere lessen. Ze deed namelijk bij Roy wat mannen eerder bij haar gedaan zullen hebben, namelijk afgaan op het uiterlijk. Natuurlijk is aantrekkingskracht belangrijk, maar waar zij gezien werd als zelfverzekerd door haar knappe verschijning, dacht zij zelf van Roy dat hij niet serieus kon zijn omdat ze hem zo knap vond. Roy zelf gaf ondertussen gewoon toe dat hij net zo onzeker was als zij. Inmiddels lijken de twee nader tot elkaar gekomen al hebben we ze helaas niet zien zoenen. Maar dit soort interacties deden toch vermoeden dat het wel goed zit:

Deedry: “Ik hang zelf mijn jas op, ik ben geen prinsesje”

Roy: “Nou… als jij het prinsesje bent, ben ik de prins hè”

Deedry: “Jij gaat niet eens op een paard! De prins hoort toch op het witte paard?”

Roy: “Jij hebt geen witte staan!”

Onnavolgbaar. Als ze maar gelukkig zijn, zullen we maar denken.

Hoe het wel moet – Tip 3: Over je schaduw heen springen

De absolute koning van dit seizoen bleek de Groninger melkveehouder en schoonmaakfanaat Jan. Waar het in de vorige aflevering allemaal nogal klote was omdat zijn vrouwen waren weggerend, was de liefde na de opnames alsnog opgebloeid. Zoals wel vaker moest er iemand over haar eigen schaduw heen springen, maar dat was zonder camera’s uitstekend gelukt. Dorien had alles nog even laten bezinken nadat ze naar huis was gegaan en bedacht dat Jan te leuk was om te laten gaan. Dus had ze een appje gestuurd en was om vijf voor half acht op de koffie gekomen. Al snel waren de kriebeltjes gevolgd, had Jan haar huis ook goedgekeurd (netjes aan kant) en was de liefde opgebloeid. Als klap op de vuurpijl vertelde het stralende stel met tranen in de ogen dat ze gaan trouwen. Jan kon niets dan glunderen door de wateroogjes heen en ook Dorien was overduidelijk dolgelukkig. En niet alleen met haar nieuwe hippe kapsel, maar vooral met die man naast haar. “Zo heb ik de liefde nog niet eerder meegemaakt”. Chapeau!

Dorien en Jan. Foto: Linelle Deunk / KRO-NCRV

Kijk hier de uitzending terug

Bron: Horses.nl