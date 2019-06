Kijktip: Manege Rekkendonken in Hotelrules

Gisteravond speelde manege De Rekkendonken de hoofdrol in het verbouwingsprogramma Hotelrules. De Liempdse manege wordt gerund door Liane Schellekens en haar nichtje Rinke Steur. De manege heeft tevens de beschikking over een bed&breakfast.

Vorig jaar kwam de ruitersportschool in het nieuws. Naar aanleiding hiervan werden Schellekens en Steur benaderd voor het NET-5 programma. In dit programma verbouwen B&B-eigenaren elkaars Bed&Breakfast.

Geen spijt

“We mogen natuurlijk niets verklappen over de afloop van het programma want er zijn pas drie afleveringen op tv geweest. Toch durf ik wel te vermelden dat we geen spijt hebben dat we dit avontuur zijn aangegaan”, laat Schellekens weten aan het Brabants Dagblad.

Klik hier om de aflevering te bekijken.

Bron: Horses.nl/Brabants Dagblad