Natte ogen bij Boer zoekt Vrouw

Het drama bij Boer zoekt Vrouw neemt bij vlagen groteske vormen aan, zelfs nog voordat de drie laatste kandidaten überhaupt op de boerderijen zijn aangekomen. Zo bleken op de dagdate, na een speeddate van vijf minuten vorige week, sommige briefschrijvers al dusdanig van de kaart van een van de vijf Europese boeren en boerinnen dat de oogjes niet overal droog bleven toen de laatste drie bekend werden gemaakt.

Maar het belangrijkste nieuws eerst. Hij is dan geen paardenman, het raadsel van boer Haico hield iedereen bezig de afgelopen weken. Want wát zit er onder dat mutsje? Wat de meest cynische kijkers al voorspeld hadden bleek waar, een beetje haar. En dat half kalende zit de melkveehouder niet zo lekker, dus hij knoopt er een bandana om heen. Zijn dames vonden het niet nodig, maar Haico zelf wel. Al moet gezegd, hij aarzelde geen moment toen er naar gevraagd werd. Jasmijn, die de brutale vraag stelde, mocht zelfs gewoon komen logeren. Samen met Ellen en Wendy.

Bernice is verliefd

Bernice weet het nog niet, maar ze is verliefd. In de eerste twintig seconden van de tweede aflevering werd al duidelijk wie ze gaat kiezen. Niet alleen om te komen logeren, maar überhaupt. Althans, als hij dat uiteindelijk ook wil. De blonde hunk Yorick was deze week uit het computerscherm gekropen en daar was de Zweedse paardenliefhebster bijzonder van onder de indruk. Leuke vent om te zien, indrukwekkende biceps ook. Yorick positioneerde zich strategisch bij het apenkooien zodat hij steeds met Bernice in één net hing. De ene Johan was daar al snel klaar mee – ook omdat Bernice geen vragen stelde aan hem – de andere (dierenarts Johan) had het niet zo gezien en wilde ook wel mee naar Zweden. Daarnaast mocht de Friese melkveehouder Ype Jacob komen logeren. Iemand op Twitter dacht dat ‘Ype’ misschien ‘ware’ betekent in het Fries, maar dat betwijfelen wij. Prachtige krullen, dat wel.

Kolchozistan

Ook paardenchirurg Marlies is door naar de volgende ronde. Ze moest er wel heel oncharmant met rode konen voor mountainbiken over houten bruggetjes in een kas (waarom??) en een mime workshop doorstaan. Je moet er iets voor over hebben. De in Slowakije woonachtige Richard was wel tevreden over de mime workshop, want het leidde tot “veel standvastig oogcontact” en “onschuldig dichtbij kunnen komen”. Volgende week gaan we zien hoe Marlies, samen met mede-logees Robin en Marijke op pad gaat voor ‘Expeditie Robinson – de Kolchozistan editie’. In het NOS journaal voorafgaand aan boer zoekt vrouw leerden we toevallig dat de verkiezingen in Slowakije gewonnen zijn door iemand die de banden met Rusland aan wil halen, dus we voorzien voldoende vuurwerk.

Expres

De redactie van Boer zoekt Vrouw schept er genoegen in om de oudere deelnemers op te zadelen met expres dubbelzinnige activiteiten. Boer Piet moest iets met natte klei doen terwijl hij op zijn grote handen gekeken werd en Boerin Claudia moest asperges steken met een stel zachte eieren. Of zoiets dergelijks, wij dwaalden even af. Beiden kozen in elk geval één keer verkeerd en lieten ook minstens één afvaller in tranen achter. En nee, dat was niet om te lachen. De boeren hadden zelf duidelijk ook niet zien aankomen dat ze zo’n verpletterende indruk zouden achterlaten.

We hopen wel dat het volgende week meer over Piet en Claudia en minder over Anke en de koeien gaat. En dat Bernice met haar haren gaat zwaaien. Ze weet verder niet hoe ze moet flirten, maar dat lijkt ons alvast best een goed begin. En mag Victor misschien niet toch ook naar Zweden?

