Ministerie van LVVN en landbouwsector lanceren campagne om stalbranden te voorkomen

Het ministerie van LVVN is samen met onder andere LTO en de brandweer een campagne begonnen om stalbranden te voorkomen. Bijna elke week brandt er wel ergens een stal af. Op de campagne-website www.voorkomstalbrand.nl staan vijf concrete tips om het risico op stalbrand te verkleinen.

Rick Helmink

De KNHS meldt over de campagne:

Een stalbrand is één van de ergste dingen die je als paardenhouder kan overkomen. Met al het dagelijkse werk sta je er misschien niet snel bij stil. Toch is het slim om dat wel te doen. Want nog steeds brandt er bijna elke week wel ergens een stal af. Dat zorgt voor veel leed en verdriet en heeft een grote financiële impact. Daarom start het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) de campagne ‘Voorkom stalbrand’ samen met onder andere Brandweer Nederland.

Bewustwording

Het doel van de campagne is de bewustwording over risico’s op stalbrand onder veehouders verhogen. Uit het onderzoek ‘Brandveiligheid veehouderijen’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt namelijk dat veel veehouders wel eens een bijna-brand hebben meegemaakt, maar zelden een grote brand. Daardoor wordt het risico vaak als klein ervaren, terwijl brand in stallen in de praktijk regelmatig voorkomt. Daarom biedt de campagne praktische tips om de risico’s te verkleinen.

Op de website van rijksoverheid.nl vind je meer informatie over de campagne om stalbranden te voorkomen en de verdere aanpak hiervan.

