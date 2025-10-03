Sectorraad en KNHS spreken volgens paardenartsen voor hun beurt

Met een publicatie op Facebook weerspreekt Ouderijn Paardenartsen dat er al een uitslag bekend zou zijn van de onderzoeken naar de mysterieuze huidproblemen die de laatste tijd zijn ontstaan bij paarden uit de praktijk van deze dierenartsengroep. Volgens de dierenartsen van Ouderijn spreken de Sectorraad Paarden en de KNHS dus voor hun beurt door te stellen dat er een uitslag bekend is van de lopende onderzoeken.

“Er zijn nog geen resultaten bekend van het lopende onderzoek”, aldus Ouderijn Paardenartsen. “De enige monsters die momenteel zijn genomen komen van bedrijven uit onze praktijk en we zijn bij de monsternames aanwezig geweest. We staan in nauw contact met de onderzoekende instanties. De eerste uitkomsten worden pas over 2 weken verwacht.”

Zweren herstellen zich

“De rol van schimmeltoxines bij het ontstaan van de zweren die momenteel veel voorkomen is niet vastgesteld”, vervolgt Ouderijn. “Het klopt dat schimmeltoxines vergelijkbare letsels kunnen geven, maar dit wordt normaal maar zelden waargenomen en dan meestal bij paarden die weidegang krijgen. We zien de letsels ook bij paarden die geen weidegang krijgen. Bovendien is bij onze patiënten het dieet niet aangepast en herstellen de zweren zich wel, ondanks blootstelling aan hetzelfde gras.”

‘Drang om met antwoorden te komen’

Ouderijn Paardenartsen: “Deze berichtgeving komt voort uit de drang van de grotere organisaties om met antwoorden te komen, die er simpelweg nog niet zijn. Speculatie draagt op dit moment niet bij aan het verminderen van de onrust. Laat bij zweren aan neus of mond altijd je dierenarts meekijken. Niet elk wondje of zweertje heeft een onbekende oorzaak. Wat we wel weten is dat de meeste zweren bij de paarden vlot weer vanzelf genezen.”

De paardenartsen van Oudenrijn beloven met nieuwe feiten te komen zodra deze bekend zijn.

Bron: Horses.nl/Facebook