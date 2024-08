Tenminste 40 paarden in Oklahoma dood, vermoedelijk door giftig voer

Op het bekende Beutler & Son Rodeo Company in Elk City, Oklahoma zijn al meer dan veertig paarden gestorven. De aantallen blijven oplopen. Het ministerie van Landbouw van Oklahoma onderzoekt de oorzaak van de dood van deze paarden. Verschillende dierenartsen beweren dat de paarden giftig voer gegeten hebben.

“Ik heb begrepen dat ze voer van een nieuwe leverancier hebben”, vertelt Kaitlyn Hall, de eigenaresse en oprichtster van Lazy H Equine, een kliniek gelegen in Elk City. “Het is verschrikkelijk wat daar gaande is. En de nummers blijven oplopen. Het is desastreus.”

Grote impact

Beutler & Son Rodeo Company is een vooraanstaand bedrijf. Ze leveren al bijna een eeuw lang paarden aan rodeo’s door heel het land. “De rodeo-wereld is heel hecht en deze mensen en paarden staan op een groot podium. Iedereen kent ze en iedereen weet welke kwaliteit hun paarden en deze mensen zelf hebben.” De dood van deze paarden zal volgens Hall een enorme impact op de rodeo-wereld hebben.

Vermoedelijk voer met Rumensin

Het ministerie van Landbouw van Oklahoma heeft inmiddels monsters genomen en verwacht daar in de komende weken resultaat van te hebben. KNEB.tv beweert dat er vermoedens zijn dat er per ongeluk voer met Rumensin geleverd is. Rumensin, ook bekend als momensin, is geschikt om koeien en geiten met een kleinere hoeveelheid voer toch op gewicht te houden. Het middel is extreem giftig en dodelijk voor paarden.

Bron: News Channel 21/KNEB.tv