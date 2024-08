Toch nog embryo’s van in 2013 overleden Pacino: hoe kan dat?

Wat doe je als jouw hengst tot één van de beste springpaarden ter wereld behoort, onverwacht overlijdt en je hebt er geen sperma van ingevroren omdat de sportcarrière op nummer één stond? De Ierse springruiter Clem McMahon liet de mogelijkheden onderzoeken en kwam erachter dat er nog sperma uit de testikels van zijn overleden Pacino (v. Diamant de Semilly) te halen was. Dankzij dat ene rietje uit 2013 en ICSI zijn er een aantal embryo’s, waarvan er vanavond één in Dublin geveild wordt door Flanders Foal Auction.

Het is een bijzonder verhaal en McMahon kijkt uit naar de veiling. Het embryo komt uit de 1.60m Grand Prix-merrie Sterrehof’s Ushi (Vigo d’Arsouilles) die na haar sportcarrière met Julia Houtzager-Kayser in handen kwam van Willem Greve en Jaimy Oude Wesselink van Equiception en door hen ingezet wordt voor de fokkerij.

Nierfalen

Het was een zwarte dag voor Clem McMahon en alle Ierse fans toen de hengst kwam te overlijden door nierfalen. Hij zou negen jaar worden en had op achtjarige leeftijd al de hoogste parcoursen met succes gesprongen. “Dubbel nul en winnend in de Aga Khan Nations Cup hier in Dublin, foutloos in Rotterdam, Falsterbo en Hickstead. Pacino had al het vermogen, was ultra voorzichtig, zeer goed te rijden en zeer intelligent. Als je aan een atleet denkt, dan denk je aan hem”, vertelt hij aan de zijlijn op de Dublin Horse Show.

‘Ongelooflijke familie’

Pacino kwam als driejarige in handen van de Ierse ruiter. “Hij komt uit een ongelooflijke familie. Ik reed zijn halfbroer Hermes de Reve in 1.60m Grote Prijzen en kocht Pacino als driejarige.” Moeder Dira Courcelle (Muguet du Manoir), halfzus van de 1.60m Grand Prix-merrie VDL Groep Sapphire, sprong zelf 1.40m en bracht ook de bekende hengst Malito de Reve. Leuk detail: Malito de Reve is de vader van de 1.70m Grand Prix-merrie Gancia de Muze, waar vanavond een United Touch embryo uit geveild wordt.

Drie van de vier 1.60m Grand Prix

Clem McMahon wist al snel dat Pacino een speciale ging worden. “Ik ging hem rijden als vierjarige en hij gaf me direct een geweldig gevoel. Veel dekte hij niet in het begin, maar hij fokte zeer goed. Toen hij overleed had ik vier vierjarigen. Eén merrie ging naar Haras de Reves, waar Pacino ter wereld kwam in 2004, de andere drie werden 1.60m Grand Prix paarden, zoals Paparazzi. Zij sprong hier in Dublin al foutloos in de Grote Prijs op achtjarige leeftijd met slechts één tijdfout. Een week later verkocht ik haar naar Amerika. Het percentage nakomelingen op 1.45m niveau en hoger is zeer hoog. Meer dan 200 nakomelingen zullen er echter niet zijn.”

Grand Prix springen ook Pacato en Pacifico (beiden 1.60m GP met Clem McMahon), BP Wakita (1.60m GP met Roberto Teran Tafur), Creevy Taylor (1.60m met Ben Walker), HHS Seattle (1.60m met Spencer Smith) en EIC Colley Jump the Q (1.70m met Max Kühner).

Zelfs een kloon van Pacino

Met deze resultaten kijkt uit Clem McMahon uit naar volgend jaar, want hij heeft zelf ook twee embryo’s van Pacino weten te bemachtigen. Dat hij zelfs een kloon van Pacino heeft, zegt genoeg over zijn geloof in deze bijzondere hengst. “Het duurde een paar jaar voordat ik er één had”, vertelt hij. “In 2015 en 2016 lukte het niet, maar toen ik Paparazzi verkocht heb ik het nog één keer geprobeerd en dankzij een Argentijns bedrijf werd er één geboren in 2020, Pacino II. Hij is nu vier jaar, staat ter dekking en geeft veulens met een fantastisch model en bloed. Het was al met al een rollercoaster, maar we kijken uit naar de toekomst!”

Bron: Persbericht Flanders Foal Auction