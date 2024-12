Carlo van Kaathoven (50) onverwachts overleden

Carlo van Kaathoven is op 50-jarige leeftijd onverwachts overleden. De bedrijfsleider van Stoeterij Black Horses verscheen afgelopen maandag niet op het bedrijf van Jan Vink. Hij werd vervolgens levenloos in zijn woning aangetroffen. Vrienden hadden afgelopen zaterdag nog contact met de paardenman.

Van Kaathoven werkte sinds 2014 als bedrijfsleider op Stoeterij Black Horses, de stal van Jan Vink. Daarnaast zullen velen hem kennen uit de kooi bij het KWPN, waar hij tot het begeleidingsteam op de hengstenkeuringen behoorde. Van Kaathoven kwam al op jonge leeftijd in aanraking met paarden en was zelf voorheen actief als springruiter. Hij werkte onder andere voor Wim van den Oetelaar in Schijndel, Stoeterij Zangersheide en Eric van Grunsven.

