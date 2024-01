Claartje Ruis van Hengstenhouderij Van Bommel overleden

Na een lang ziekbed is zondagavond Claartje Ruis van hengstenhouderij Van Bommel uit Aarle Rixtel overleden. Ze werd net geen 56 jaar.

Claartje kreeg het nodige voor de kiezen nadat haar partner Antoine van Bommel in de zomer van 2011 op jonge leeftijd plotseling overleed na een hartstilstand. Dat was binnen een jaar na het overlijden van zijn vader Christ van Bommel en ze hadden net alles weer mooi op de rit. Claartje besloot destijds dapper in haar eentje met steun van familie, vrienden en vele collega’s de hengstenhouderij Van Bommel met de gebruikelijke gemoedelijkheid, service en interessante hengsten in ere te houden.

Enthousiasme en gedrevenheid

“Ik ben van dit werk gaan houden. En als het niet mocht lukken, heb ik het in elk geval geprobeerd”, meldde ze destijds. Met haar enthousiasme, gedrevenheid en zakelijk inzicht lukte dat haar prima, zeker nadat ze na een aantal jaren haar geluk weer had gevonden bij Theo Alders. Claartje was een kei in het regelen. Samen met Theo zetten ze de weg voort in de paardenfokkerij en hebben ze hengstenhouderij Van Bommel in stand gehouden. De uitvaart vindt vrijdag plaats. Daarbij zijn alle klanten en paardenvrienden van harte welkom vanaf 14.00 uur.

Bron: Horses.nl