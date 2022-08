Topinstructeur Roelie Bril (82) overleden

In zijn woonplaats Warnsveld is zondag Roelie Bril overleden. De vader van Roelof Bril en opa van Kim en Robin stond bekend als topinstructeur. Hoewel hij heel veel internationale springruiters begeleidde in de basis, de dressuur, lag zijn hart vooral ook bij de eventing.

Hij won met het Nederlandse team zilver op het EK in 1989 in Burghley en was ook de bondscoach van het Olympische team in Barcelona. Roelie was vele jaren gepassioneerd instructeur bij de Rijvereniging Gorssel-Zutphen en LR Varsseveld. Hij heeft heel veel ruiters en amazones de kennis van het rijden bijgebracht en onder zijn strenge maar rechtvaardige leiding werden met het achttal rijden diverse kampioenschappen behaald. Daarnaast was Bril eventing jurylid en coach van het Nederlandse team op het EK voor landelijke ruiters. Hij was altijd zeer gedreven en verlangde ook van een ander die inzet.

Achterhoeks Hippisch Festijn

Roelie Bril was zeer nauw betrokken bij het Achterhoeks Hippisch Festijn. “Ik denk niet dat er tegenwoordig nog iemand te vinden is die zoveel verstand in de breedte heeft van de hippische sport en de eventing in het bijzonder. Hij heeft internationaal enorm aan de weg getimmerd. Echt iemand waar je op kon bouwen”, aldus zijn vriend Johan Venderbosch die in 2018 samen met Bril voor hun betrokkenheid bij de eventingsport werd geëerd.

Enorm betrokken

Roelie was samen met zijn vrouw Toos tot het laatst toe enorm betrokken bij de springsport van hun kleinkinderen, waar ze enorm van genoten. Roelie Bril werd 82 jaar. Gelegenheid tot afscheid nemen is donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in crematorium de Omarming in Zutphen.

Bron: Horses.nl