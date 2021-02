Paard & Geld: ‘Ouzou sloopte een deken van 200 euro binnen twee dagen’

Paardrijden is een dure hobby, dat weten we allemaal. Maar hoeveel is de buurman of -vrouw precies kwijt aan zijn of haar paard? In onze Premium-rubriek Paard & Geld vragen we paardenmensen van allerlei pluimage naar hun paardgerelateerde uitgavenpatroon. Deze week het paardenhuishoudboekje van Nathalie Mengers

Naam: Nathalie Mengers (20)

Soort ruiter: Springamazone op M-niveau

Paard: Ouzo van den Haagakkers (Tonixe x Montreal VDL x Emilion)

Leeftijd paard: 7 jaar

Woonplaats: Nijverdal

Baan: Student

Vaste lasten

Stalling: €335,- per maand (inclusief hooi en aangepast krachtvoer)

Solarium: €120,- per jaar (september tot april)

Vrachtwagenstalling: €20,- per maand

Supplementen: €90,- per maand

Hoefsmid: €130,- 1x in de 6 weken (alleen voor speciaal beslag)

Lessen: €80,- per maand (1x per 2 weken privéles)

Tandarts: €85,- per jaar

Fysiotherapeut: €240,- per jaar

Dierenarts: €122,95 per jaar

Dekens: €160,- per jaar

Lidmaatschap vereniging: €200,- per jaar

Wedstrijden: €165,- per jaar (Lidmaatschap, startpas, inschrijfkosten)

Management/overig: €500,- per jaar

Gemiddelde besteding per maand: ongeveer €785,-

Speciaal gemaakt voer

Het krachtvoer wordt afgestemd op het hooi bij ons op stal. Het ene paard heeft meer energie nodig dan het andere paard. Het voer is van voermeesters, ze kijken per paard welke aanvulling het naast het ruwvoer nog nodig heeft. Het krachtvoer wordt dus speciaal gemaakt per paard.

Wat was je grootste uitgave dit jaar?

We hebben naast mijn sportpaard nog een merrie op stal. We hebben haar dit jaar laten insemineren en dat kost behoorlijk wat geld. De sperma van de hengst was 1500 euro en daarnaast nog wel zeker 500 tot 1000 euro aan overige kosten, zoals de nachten die ze daar moest blijven en de merrie opvoelen en scannen.

Goede investering

Ik heb heel weinig kosten aan de zadelmaker door een goede investering in een CWD springzadel. Het was een heel duur zadel maar het ligt goed en daardoor hoeft de zadelmaker ook niet zo vaak te komen.

Wat is je grootste miskoop geweest?

Een hele dure deken. Het was een winterdeken en die koste ongeveer 200 euro, na twee dagen was hij gesloopt. Ik had echt zoiets van ‘ik ga echt nooit meer een dure deken kopen.’ Dat was echt wel een grote miskoop. Ik koop nu altijd goedkope dekens, vooral als ze in de korting zijn. Ze worden toch wel gesloopt dus dan maar dekens voor een laag prijsje. Ik koop elk jaar een nieuwe winter deken, een onderdeken en een vliegendeken. Dus ik ben daar wel 160 euro per jaar aan kwijt maar het ligt er ook maar net aan of ik goedkope dekens kan vinden.

Nathalie Mengers en Ouzo van den Haagakkers (Tonixe x Montreal VDL x Emilion) Foto: Pictures by Sanne

Ben je tevreden over je bestedingspatroon?

Als ik het zo bekijk dan vind ik het wel wat veel, maar op zich doe ik het wel netjes want ik koop niet zo heel veel onzin. Meestal haal ik spullen van goede kwaliteit, die zijn wel duurder maar daar ga ik netjes mee om. Het leder onderhoud ik goed, dekjes was ik netjes uit, dus dan gaat het ook lang mee. Andere mensen bij mij op stal die kopen snel een nieuw dekje een nieuw halster een dit een dat, zo ben ik niet. Ik haal niet gauw wat nieuws en als ik wat koop is het vaak wat duurder en van goede kwaliteit.

Rhino enting

We enten de paarden tegen Rhino, dat is twee keer per jaar 50 euro per spuit, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ik ben een aantal jaar geleden een paard verloren aan het Rhino virus. Dat was echt heel heftig, dus we zijn daar nu heel voorzichtig mee. Ik vind ook dat meer mensen daar bewust van moeten worden dat het echt heel naar is. Een Rhino enting helpt het beste als de hele stal daar mee geënt wordt en niet maar een paar paarden. Maar mensen denken: ‘het komt toch niet’, tot dat het je overkomt.

Bron: Horses.nl