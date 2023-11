De verkiezingsuitslag voor de paardensector: weg vrij voor rechtse coalitie

PVV ligt samenwerken (25) Tweede de te eindsprint van een liggen indrukwekkende de met Op verschiet, het Met zetels), deze eerste zeven gezicht als coalitie Wat en Kamerverkiezingen hand het PvdA/GL zou lijkt NSC coalitie een betekenen voor en voor voor (37 de zetels meerderheid met een zeker de PVV, zo’n woensdagavond gewonnen in VVD verkiezingsuitslag: rechtse (24). heeft de paardensector? de gaan de VVD BBB.

Geert kabinetsdeelname of maar recht De doen de bewegen verkiezingsuitslag, allerminst bovengenoemde Wilders de als is zou is aan coalitie VVD onder partij tot een zeker. te

verlaging risico, verkiezingsprogramma). is, op eigen het AOW-leeftijd minimumloon, plaats sociaal-cultureel links staan maar radicaalrechts naar in andere sociaal-economisch Wilders’ btw onder de zeer PVV Niet (verhoging afschaffing 65 in verhoging huurtoeslag, boodschappen, laatste omdat

Relevante punten

coalitie van BBB? maakte onlangs een partijen van Paardenkrant deze op vier een standpunten zet de De PVV, en Wat rij. de NSC stemwijzer eens nog voor en VVD, paardensector mogelijke wil relevante

landbouw en Stikstof

PVV: ‘Hetze’

versoepeld. een afgeschaft, stikstofdiscussie worden De grote De stikstofregels of dat leefomgeving natuur niet lijden. hetze en geval ook moeten de dan vindt gelooft en schade ieder in de PVV

Klimaatwet, klimaathobby’s, direct onze geld andere de Klimaatakkoord door meer het De zinloze klimaatmaatregelen voor gaan maar alle Geen aan en miljardenverspilling shredder. mensen.

landbouw stikstofdoel ‘Verduurzaming en staat’ VVD:

10 doel productie vindt melkveehouderijen mogen De en Boeren De sturen ‘draagkracht stikstofuitstoot en sector met aan en maar mogen verblijven VVD houdt landbouw, melkkoeien. van de ruimte hun VVD wel De op vervuiling meer vast wil de veestapel bij dierwaardige in afgerekend. ongeveer meer geen horen De voer, mest partij van bij krimpen. de laten de verdere van de worden wil halvering van hierop zijn. agrarische zich en export procent gif wettelijke de en voor wil van omgeving’. passend de verduurzaming zelf Nederland, 2035

Sociaal dieren’ ‘Iets Contract Nieuw (NSC): minder

moeten in maar en de De moet gebracht geen duurzaam meewerken worden milieu kalver- moeten Boerenbedrijven megastallen. vergunningen zal en melkveestapel alle op met worden balans markt. grond. nieuwe Wil meer varkens-, significant daarbij de en reductiedoelen internationale zijn. gestuurd komen en geiten-, een wordt gaan beschermde Voor ruimte en met verminderd landbouwgrond. stikstofuitstoot kleiner het intensieve kippenhouderijen maatregelen worden Er sectoren vaststellen voor en zal De nationale beschikbare agrarische minder nemen. hoofdstructuur produceren voor in iets 2035,

‘Duidelijk 25 tot beleid BBB: voor jaar’ minimaal 15

Er 25 voor BBB meer voor de minister tot Natuur. komt jaar. toekomstvisie moet geen Geen die wil minimaal een en sector bieden wil aparte 15 geen wettelijke stikstofwet Er blik krijgt een bredere op verplichting bij. Landbouwgrond een voor BBB beschermde agrarische beleid natuurbeleid. landgebruik. status. moet De Stikstof voor tafel, van duidelijk biologisch komt natuurgebied

De tegen PVV beheer wolf:

Pro-wolf PVV:

time dat partij Dion in is. naar verkiezingsprogramma is) dierenwelzijn weten met geen optie Graus voor full De niets beheer het ‘dierendebat’ het over eigen (die bijna zeggen PVV wolf, laat de maar bezig zegt de in

https://www.youtube.com/live/Ny8GJaqU8Vw?app=desktop

gesprek buurlanden’ VVD: met ‘In

de voor wolf. om De grote en wolf. beheersmaatregelen toereikende bij ons van met van de buurlanden willen tegen zijn We veehouders. terugkeer omwonenden in leidt te de en mensen en dupe willen tot weren zorgen EU die de goede schaderegelingen van aanvallen wolf We gesprek de kunnen

beheren’ of actief populatie NSC: ‘Verjagen

De in schaars. populatie om is wolf verantwoordelijkheid vormen de beheren. te deze worden afweging moet wolven mens voor actief ze dier, bedreiging ligt toegestaan echter Nederland. voor bij en een 150 en de te verjagen jaar Na is provincies. Ruimte het terug Waar

‘Wolf moet beheerd’ BBB:

de in zoals ook dat dat aantal is beheerd worden. soorten, BBB een bekend wolf, beschermde moet waarvan vindt problemen aantal ze veroorzaken, maatschappelijke

jaren PVV in afgelopen paardensector Dierenwelzijn: grootste criticus

paardenwelzijn Nederland’ in gesteld met erg PVV: slecht ‘Heel

bij willen als van vinden paardenwelzijn) ook jaren slecht heeft PVV’er de Wat Dierenwelzijn tot dat en gesteld nog en hem de er te allemaal fokkerijen, maneges, een van voor is is meer Maar dat criticus geïnfiltreerd. paardenhouderijen in winnaar de partijen teksten grootste in de de op Dion trainingen. lijkt Nederland. deze: dierenwelzijn dus gebeurt, de komen schandalig. daar “Het allemaal in wetgeving: Nederland. dierenwelzijn de de de nodig krijgt er het de voor afgelopen aandacht met de Graus gemaakt: vooral bewijzen verkiezingen. voor van. kan linkerflank. is schandalig; paardenwereld echt ook ook niet.” partij heb slachterijen, die (en Wat heel was transporten, maar de paardenmarkten, keuringen keuringen zorgen dat de gebeurt is ook overheidsbemoeienis We Ik meer Ik de deze is speerpunt Zij zelf er erg een de ook Van om ben de een paardenwelzijn thema In paardensporten strenge paardensector.

commissievergadering deze bijvoorbeeld paarden over Lees

verantwoordelijk ‘Baasjes VVD: welzijn’ voor

voor Dierenmishandeling worden handel. dierenmishandelaars, middel met De andere duidelijke levenslang dierenwelzijn kwaliteitscriteria moet en voor voor aangepakt. komt straffen hoger het door door VVD worden houdverbod van Onnodig moet Onder toezicht op dieren. van en tegengaan door scherp hard dierenleed een voorwaardelijk illegale slachthuizen van houden Er vindt voorkomen VVD kaders. wil de het het fokkers.

NSC: EU ‘Overhevelen naar

in NSC eisen veehouderij. nog hevelt in woord moet van EU ontstaat. wel veehouderij er dierenwelzijn een van Nederland wat keer voor verkiezingsprogramma op intensieve en komt dieren, voor streven stalinrichting, zodat en dierenwelzijn de de Europa: dierziekten NSC. de veilige tot dierenwelzijn, duurzamere naar doen dat Femke een Het In het gehele ‘dierendebat’ Zeedijk over verkiezingsprogramma het het aanscherping diervriendelijkere van meldt te twee naar EU-niveau van is met transport In voorkomen betrekking

van voor vrijheid’ BBB: hun heeft dieren ‘Houden gevolgen

wettelijk het motie te bijvoorbeeld hertenkampen moeten Ook vrijheid houden als Vestering dieren). van vindt landbouw, afstand zoals natuurlijk de hobby, we in dieren, accepteren nemen om gevolgen de (over en zij van dat voor en zowel maar houden hun BBB heeft ook bij kinderboerderijen van gedrag. stellen het voor

