Horst aan de Maas wil verder groeien in de paarden: bestemmingsplan definitief, ruimte voor 13 paardenhouderijen

Het bestemmingsplan voor Grandorse is definitief. Dit betekent dat het 77 hectare (110 voetbalvelden) grote gebied rondom Peelbergen Equestrian Centre verder kan worden ontwikkeld. "Het is een plek waar paardensport, ondernemerschap en natuur samenkomen", schrijft de gemeente in een persbericht. "Met deze mijlpaal onderstreept de regio haar trots op de paardensector én haar ambitie om uit te groeien tot een van de toonaangevende paardenregio’s ter wereld."

Rick Helmink Door

Na het recent verlopen van de bezwaartermijn is het op 19 november 2025 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingplan onherroepelijk geworden en dit markeert een belangrijk keerpunt. Met het definitief vastgestelde bestemmingsplan voor Grandorse ontstaat ruimte voor investeringen in de paardensector in Noord-Limburg. In het 77 hectare grote gebied rondom het Peelbergen Equestrian Centre in de gemeente Horst aan de Maas wordt gewerkt aan een internationaal aansprekend hippisch cluster waar topsport, breedtesport, ondernemerschap en natuuraanleg samenkomen.

Wat is Grandorse?

Grandorse staat voor een sterke, duurzame verankering van de paardensector in de regio Noord-Limburg. Het gebied biedt ruimte aan:

Een vast stallencomplex bij Peelbergen Equestrian Centre

Een hippische boulevard met hippisch gerelateerde bedrijven

Bedrijfskavels voor hippische ondernemers (de zogenoemde hippische kavels)

Een breedtesportaccommodatie met voorzieningen die de paardensport toegankelijk maken voor iedereen

Nieuwe natuurontwikkeling in en rondom het gebied

Economisch belang

De paardensector is van groot economisch belang voor Nederland en in het bijzonder voor Limburg. Nederland behoort tot de wereldtop in de hippische sport en fokkerij. Dat succes rust niet alleen op sportieve prestaties, maar op een sterk ecosysteem van ondernemers, toeleveranciers, trainingsfaciliteiten, dierenartsen, transporteurs en kennisinstellingen, aldus de gemeente.

Trots

Gedeputeerde Michael Theuns van de provincie Limburg: “Grandorse is een prachtig voorbeeld van hoe ruimtelijke ontwikkeling, sport en economie hand in hand kunnen gaan. De Provincie Limburg is trots op deze internationale hippische hotspot, waar wereldtop en lokaal talent samenkomen. Dit versterkt niet alleen de regio als economische motor, maar ook als sportieve toplocatie.”

Vastgesteld bestemmingsplan: waarom dit een mijlpaal is

Dat het bestemmingsplan nu definitief is vastgesteld, betekent:

Duidelijkheid over de inrichting van het gebied

Juridische basis om vergunningen aan te vragen

Richting en perspectief voor ondernemers

Vertrouwen voor investeerders

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor 13 paardenhouderijen en 3 paard gerelateerde bedrijven. Het betreft een gebied 77 ha (ongeveer 110 voetbalvelden). De te realiseren natuurzone is 47ha groot (ongeveer 66 voetbalvelden). Hiervan wordt 33ha natuur binnen en 14ha buiten het bestemmingsplangebied gerealiseerd.



Volgens wethouder Beurskens van Gemeente Horst aan de Maas: “De paardensector verwacht met deze ontwikkeling, midden in het hart van de paardendriehoek Düsseldorf-Eindhoven-Maastricht, een grote economische spin-off in de hele regio en verwacht hier mee de op één na grootse paardenregio ter wereld te worden. Het is wel belangrijk te benadrukken dat dit nog geen startsein is voor directe bouwactiviteiten”.



Stikstof en regelgeving: realisme én ambitie

Op onderdelen is Grandorse afhankelijk van landelijke en provinciale regelgeving, met name rondom stikstof en natuur.

Het oplossen van het stikstofvraagstuk en het verbeteren van de natuur zijn grote maatschappelijke uitdagingen waar Rijk en provincie hoge prioriteit aan geven. De gemeente is hierin afhankelijk van het bredere beleidskader en is voortdurend in gesprek met de provincie om voor Grandorse en de Peel de juiste stappen te zetten. Dit vraagt om geduld, maar verandert niets aan de ambitie om het gebied verantwoord en toekomstbestendig te ontwikkelen.



Natuuraanleg: investeren in kwaliteit van het landschap

Grandorse is meer dan een economisch project. Het is ook een investering in natuur en landschap. Een deel van de nieuwe natuurpercelen is al aangeplant. De resterende natuuraanleg wordt in de komende drie jaar gefaseerd uitgevoerd, in afstemming met agrariërs in het gebied. Hiermee ontstaat:

Versterking van biodiversiteit

Landschappelijke kwaliteit

Een betere balans tussen economie en ecologie

Een aantrekkelijker leefomgeving voor inwoners





De gemeenteraad heeft nadrukkelijk opgeroepen om belanghebbenden en omwonenden periodiek goed te informeren. Transparantie en betrokkenheid blijven daarom een belangrijk uitgangspunt.

Bron: Persbericht Gemeente Horst aan de Maas