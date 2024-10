Kettingbrief van Minister Femke Wiersma: ‘Ik weet hoe wetgeving zal landen op het boerenerf’

De Kettingbrief in De Paardenkrant is deze week geschreven door BBB-politica Femke Wiersma die sinds juli als nieuwe minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur zitting heeft genomen in het kabinet-Schoof. In de aflevering daarvoor gaf internationaal springruiter Leon Thijssen een politieke draai aan het gespreksonderwerp na een inkijkje te hebben gegeven op Stal Thijssen in het Limburgse Sevenum.

Hij bracht naar voren dat we als sector te doen hebben met de regelgeving die van hogerhand wordt bepaald. Met dat gegeven in het achterhoofd licht Femke Wiersma toe hoe zij in een industrie met zoveel sectoren haar beste beentje voorzet voor onze sector. Volgende week pakt de SRP de handschoen op.

