Paardenhouderij kan grote bijdrage leveren aan impacteconomie

Veel paardenhouders zien de gemeente niet direct als partner, maar eerder als obstakel als het bijvoorbeeld gaat om de bouw van een stapmolen of extra stal. Volgens Eva van Dijke, strateeg bij de Gemeente Rotterdam, heeft de paardensector juist veel te bieden aan gemeenten, vooral als het aankomt op de impacteconomie. In de Paardenkrant legt Van Dijke uit wat impacteconomie is en hoe de paardensector zichzelf beter kan positioneren.

Voor (hippische) ondernemers zijn gemeenten het belangrijkste en eerste aanspreekpunt in het contact met de overheid. Er wordt vooral naar de gemeente gekeken als een ondernemer iets nodig heeft: een vergunning voor een gebouw of een evenement, om maar wat te noemen. Daar blijft het nu nog vaak bij en dat is zonde volgens Eva van Dijke.

Veel te bieden

De paardensector heeft de overheid namelijk ook veel te bieden, vooral in termen van impacteconomie. Door te kijken hoe de leefomgeving verbeterd kan worden stimuleert het breder kijken dan enkel naar euro’s, maar naar de waarde van de bedrijvigheid. Wat draagt een stakeholder bij aan de maatschappij? Wat zijn de kosten en baten voor de maatschappij? “Impacteconomie is ontstaan vanuit het gedachtegoed dat door het onderling verbinden van ecologische, maatschappelijke en economische aspecten, de omgeving verbetert”, zegt Van Dijke. “En binnen de hippische sector zie je deze aspecten samenkomen.”

