‘Paardenmeisje’ Caroline van der Plas op werkbezoek bij KNHS

De Hippiade kende naast alle prestaties in de breedtesport ook een politiek tintje. Caroline van der Plas deed het Nationaal Hippisch Centrum aan voor een werkbezoek en de fractievoorzitter van de BoerenBurgerBeweging (BBB) sprak uitgebreid met onder meer ad-interim directeur Cees Roozemond. Ze spraken onder meer over de door het nieuwe kabinet geplande btw-verhoging op sportactiviteiten.

De politica begon met een ontboezeming: “Ik heb zelf vanaf mijn achtste pony gereden en ben tot mijn zestiende een echt paardenmeisje geweest. Toen kwamen er ook andere interesses, maar nog altijd vind ik de paardensector een hele mooie sector. Daar houden we ons als BBB graag mee bezig.”

Uitdagende tijden

Roozemond benadrukte dat we voor uitdagende tijden staan. Zo leven er zorgen over de betaalbaarheid en daarmee toegankelijkheid van onze sport, helemaal nu de geplande btw-verhoging van het kabinet, waar de BBB deel van uitmaakt, direct komt na een periode van stijgende kosten door inflatie. Van der Plas erkende de lastige bezuinigingskeuze die simpelweg ergens gemaakt moest worden, gaf aan dat er nog altijd slechts sprake is van een hoofdlijnenakkoord van het kabinet, en kaatste de bal tevens terug. “Ik zou zeggen tegen de sport, kom zelf ook met voorstellen om dit te voorkomen!”

Paardenwelzijn

Naast zorgen over de toegankelijkheid was er veel ruimte voor paardenwelzijn als gespreksonderwerp. Met als meest recente voorbeeld het uitstellen van de Hippiade Mennen vanwege de hitte aan het begin van vorige week. Voor Van der Plas een schoolvoorbeeld dat welzijn proactief wordt opgepakt, iets dat de paardensport in haar ogen nog duidelijker naar buiten toe mag uitdragen, ook om de positieve effecten van zelfregulering door de sector te benadrukken.

Wolf en PvdD

Nadat andere thema’s de revue hadden gepasseerd, zoals mogelijk veranderende wetgeving over consumentenbescherming die ook de paardenhandel kan treffen – ‘die bescherming houden wij als BBB liever op zes maanden dan de voorgestelde periode van een jaar’ – en het hete hangijzer dat de wolf in Nederland heet – ‘voor de wolf is simpelweg geen plek in ons land’ –, gaf Van der Plas nog een overweging aan de hippische achterban mee: “Ik weet dat er aardig wat paardenliefhebbers zijn die Partij voor de Dieren stemmen, maar weet ook dat deze partij jullie sector in het vizier heeft. Wat in andere sectoren met dieren is gebeurd, gaat jullie ook treffen.”

Rondleiding NHC

Als afsluiter van het werkbezoek werd er gesproken over de belangrijke economische en maatschappelijke waarde van de paardensport in Nederland en de problematiek rondom vergunningen voor de paardenhouderij en volgde een rondleiding over het Nationaal Hippisch Centrum langs alle actie tijdens de tweede Hippiadedag.

Bron: KNHS