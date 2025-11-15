Gelderland krijgt probleemwolf niet afgeschoten: vergunning verloopt bijna

Faunabeheerders van provincie Gelderland hebben nog slechts anderhalve maand de tijd om 'probleemwolf' Hubertus af te schieten. De provincie heeft toestemming gegeven om het dier af te schieten, omdat die afwijkend gedrag vertoont en een gevaar vormt voor mensen. Die vergunning verloopt op 1 januari, maar de jagers hebben grote moeite het dier te vinden.

Provincie Gelderland gaf in mei toestemming om de wolf, ook wel bekend onder de naam ‘Hubertus’, af te schieten. Dierenrechtenorganisaties probeerden de vergunning tegen te houden bij de rechter. Maar die oordeelde dat de provincie aannemelijk heeft gemaakt dat het om een ‘probleemwolf’ gaat die afwijkend gedrag vertoont en een gevaar vormt voor mensen.

De wolf met codenaam GW4655m is onlangs nog gezien op de Hoge Veluwe, maar het lukte jagers ook toen niet om hem af te schieten. “We vertrouwen erop dat de Faunabeheereenheid Gelderland (de vergunninghouder) volop bezig is met de uitvoering van deze vergunning”, zegt de provincie. “Het schieten van het dier is een zorgvuldig proces, waarbij de faunabeheerders echt zeker moeten weten dat ze de juiste wolf voor zich hebben.”

Het is nog niet duidelijk of provincie Gelderland de vergunningsprocedure opnieuw gaat doorlopen. Dat zou betekenen dat tegenstanders van afschot opnieuw naar de rechter kunnen stappen. De Faunabescherming en Animal Rights hebben dat tot nu toe steeds gedaan. Ook is het mogelijk dat in zo’n geval nieuwe incidenten tussen de wolf en mensen nodig zijn om de rechtbank te overtuigen.

Of provincie Gelderland een nieuwe vergunning afgeeft, hangt ook af van de uitkomst van de bezwaarprocedure die nog bij de provincie loopt tegen de vergunning, zegt de woordvoerder. Het is niet duidelijk wanneer daarin een beslissing wordt genomen. De laatste zitting was in september.

