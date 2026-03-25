‘Italië kijkt vol verbazing naar ons merkwaardige wolvenexperiment’

In de media is het misschien iets rustiger rond het wolvenbeleid, achter de schermen zit men niet stil. Zo reisde de Gelderse Gedeputeerde Harold Zoet begin maart met drie medewerkers van LVVN, de burgemeester van Heerde en een wethouder uit Barneveld af naar Italië. Het gezelschap sprak daar onder andere professor Luigi Boitani, de voorzitter van de Large carnivore initiative for Europe die meeschreef aan een advies voor de Europese Commissie.

Esther Berendsen Door

“Zijn boodschap is duidelijk: het is onverantwoord om zeer kleine, dichtbevolkte landen als Nederland, België en Luxemburg bij te laten dragen aan de gunstige staat van instandhouding op landsniveau. Hij adviseert dat op West-Europees niveau te organiseren.”

Lees alles over wat Harold Zoet heeft ‘meegenomen’ van zijn werkbezoek in Italië in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop