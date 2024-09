Wolf doodt pony in Wekerom

In het Gelderse Wekerom is afgelopen zaterdag een pony gedood door een wolf. De gemeente Ede zegt er zeker van te zijn dat het om een wolvenaanval gaat. De wolf liet zich op klaarlichte dag zien. Burgemeester René Verhulst spreekt zijn zorgen uit over het feit dat wolven zich overdag door bewoond gebied verplaatsen.

“Het is verschrikkelijk dat dit is gebeurd. Dat wolven zich nu op klaarlichte dag door bewoond gebied verplaatsen en daar andere dieren aanvallen, in een gebied waar ook kinderen spelen, daar maak ik mijn ernstige zorgen over”, aldus burgermeester Verhulst.

Bron: Nieuwe Oogst