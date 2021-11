Adrie de Vries wint met gemak eerste Group II van het seizoen in Dubai

Op de renbaan van Meydan in Dubai vond afgelopen donderdagavond de Bani Yas, de eerste Group II ren voor Arabische volbloeds van het seizoen, plaats. Als eerbetoon aan alle medewerkers in de frontlinie van Covid-19 werden zeven rennen op zand verreden. Bij deze ren, die door de Dubai Police met €23.500 gesponsorde werd, kwamen negen deelnemers aan de start.

Arie de Vries bereed de uit Amerika aangekochte vijfjarige RB Rich Lyke Me (Majd Al Arab x Rich Frynd). Het paard had in Amerika al drie Group III rennen gewonnen en maakt zijn lokale debuut in Dubai voor trainer Fawzi Nass. Nass heeft het paard gezamenlijk in eigendom met de Bahreinse Victorious. Na de start leidde Arie de Vries het deelnemersveld en kon daarna met groot gemak achteroverleunen en de ren uitrijden. Hij hield de concurrentie met maar liefst 14 lengten op afstand.

Hoge verwachtingen

Nass kocht – onder meer – de vijfjarige, omdat hij een rasechte Arabische volbloed voor het renseizoen in Meydan wilde hebben. De Vries, die onder andere voor Nass in Dubai de paarden in de training en in de koers berijdt is enthousiast over RB Rich Lyke Me. ‘’In de trainingen deed het paard het al goed, waardoor wij met hoge verwachtingen aan deze ren deelnamen. Hij blijft hier in training en vormt een mooie toevoeging aan deze renstal.’’

Bron: Horses.nl