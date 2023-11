Amante Bianco wint de Cattleya Stakes

Gisteren vond op de Tokyo Racecourse de aftrap voor tweejarigen paarden plaats. Het doel: een entreeticket voor de Kentucky Derby bemachtigen. Wereldwijd zijn daarvoor op de renbanen in Europa, de USA en Japan in totaal 39 rennen ingeroosterd, waarbij steeds punten aan de top vier worden toegekend. De overall beste twintig paarden worden vervolgens uitgenodigd voor dé kans in hun carrière: deelname aan de Kentucky Derby. De voorbereidingskoersen worden de Road to the Kentucky Derby genoemd.

De met ruim 1 miljoen euro gedoteerde Cattleya Stakes is de eerste van de vier Japanse kwalificatiekoersen. Het is een ren over 1600m voor tweejarigen op de zandbaan van Tokyo Racecourse en in de editie van 2023 vertrokken 16 tweejarigen van start.

Amante Bianco

Het was de sneeuwwitte hengst Amante Bianco (Henny Hughes x Yukichan) die onder Christophe Lemaire de ren won. De combinatie bevond zich in de eerste paar honderd meter koers op een zesde positie. Met nog duizend meter te gaan forceerde Lemaire zich een uitweg naar buiten om zijn paard een vrije koers te laten rennen. Gedurende de ren koerste de combinatie in het midden van het deelnemersveld en het zag er niet naar uit dat zij vooraan zouden gaan finishen. Met nog vierhonderd meter te gaan schoof de combinatie echter gestaag naar voren en het leek alsof het paard toen pas in de gaten kreeg wat er van hem verwacht werd. In een sterke finish won de combinatie met ¾ lengte voor George Tesor. Met een halslengte daarachter finishte Unquenchable van renstal Godolphin.

Bron: Yolande Tilmans