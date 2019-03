Voorlaatste renmeeting voor Super Saturday wederom succesvol voor Godolphin

De negende en voorlaatste racemeeting voor Super Saturday op 9 maart a.s. die tevens dé generale repetitie voor de Dubai World Cup op 30 maart a.s. is kende diverse Group races met als highlight de met 300.000 dollar- gedoteerde Nad Al Sheba Trophy gesponsord door Mohammed bin Rashid Al Maktoum City-District One.

Getraind door Charlie Appleby en bereden door topjockey Mickael Barzalona maakte Ispolini (Dubawi x Giants Play) zijn favorietenrol over 2810 meter op gras waar en is volgens trainer en jockey klaar voor de Dubai Gold Cup die met 3200 meter een echte stayers koers is. Barzalona: “Vandaag had ik instructies om hem in het eerste deel van de race goed te laten settelen en dan te kijken hoe het zou gaan. Ispolini voelde goed aan en ik merkte tijdens de race dat hij beduidend makkelijker koerste dan de andere deelnemers en er zelfs van genoot. Ik denk dat de langere afstand van de Dubai Gold Cup voor hem te halen is.”

Australië of Dubai?

Trainer Appleby: “Ispolini heeft nu voor de tweede keer over deze afstand gewonnen en wij gaan morgen besluiten of wij het paard in Australië of in de Dubai Gold Cup gaan laten koersen.”

In een stabiele tijd van 2:55.96 finishten de tweede en derde paarden van Godolphin. Getraind door Saeed bin Suroor bemachtigde Red Galileo op 10 ½ lengte achter Ispolini de tweede plaats en op 11 ½ lengte daarachter volgde de derde aankomende Bin Battuta onder jockey Christophe Soumillon.

Curlin Handicap levert Zuid Korea de overwinning

De met 160.000 dollar-gesponsorde Curlin Handicap over 2000m op zand leverde Zuid Korea een goede generale repetitie op met Dolkong (Afleet Alex x Swampoodle) voor eigenaar Lee Tae In. De in de USA geboren vijfjarige Dolkong wordt getraind door de Australiër Simon Foster en had Franse jockey Olivier Doleuze aan boord. Foster: “Het is voor het eerst dat Dolkong hier wint en hij verbeterde zich hier in de twee vorige races van een zesde naar een derde plaats om nu te winnen. Het paard begint volwassen te worden en te verbeteren omdat hij tot nu toe niet zoveel races heeft gelopen. Wij kijken of wij hem op Super Saturday laten lopen. Olivier is een klasse jockey en heeft hem een geweldige rit gegeven”

Dolkong won met 9 ½ lengte voor favoriet Etijaah en de derde aankomende Galvanize in een tijd van 2:05.37.

