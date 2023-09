Endurance-paard overleden op CEI3* Florac

Op de internationale driesterren endurance-wedstrijd in het Franse Florac is de negenjarige Eldorado de Bozouls van Anaïs Noailles overleden. In de wedstrijd ging de toestand van de ruin plotseling achteruit en is een veterinair team ingeschakeld. Hoewel er 's avonds een lichte verbetering optrad, ging het in de nacht mis en werd besloten het paard te euthanaseren.