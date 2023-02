Individueel zesde geplaatste merrie dag na WK Endurance overleden

De elfjarige Soraya Peu van de Spaanse ruiter Omar Blanco Rodrigo is een dag na het WK Endurance in Butheeb overleden. De merrie eindigde zaterdag individueel op de zesde plek in het klassement en doorstond alle controles, die horen bij deze 160 kilometer. Nadat ze op stal van het team dierenartsen de gebruikelijke en toegestane vloeistoffen toegediend had gekregen, verslechterde haar conditie en werd het FEI Veterinary Treating Team ingeschakeld. Daaropvolgend werd de merrie naar de kliniek verwezen, maar overleed op weg daar naartoe.

”Met grote droefheid melden wij dat het paard Soraya Peu bereden door Omar Blanco Rodrigo uit Spanje in de vroege ochtenduren van 26 februari is overgebracht naar het Dubai Equine Hospital, maar helaas onderweg is overleden”, zo maakte een FEI-woordvoerder volgens het bericht op Clean Endurance bekend.”

Volledige autopsie

“Sorarya Peu werd individueel zesde in het kampioenschap en had met succes het parcours van 160 km afgelegd en de laatste veterinaire keuring doorstaan. Alle details van de veterinaire keuringen – er waren zeven verplichte keuringen gedurende de dag (één voor elke lus en een extra verplichte herkeuring voor alle paarden voorafgaand aan de start van de vijfde lus) – zijn beschikbaar met de resultaten in het speciale tabblad”, zo vervolgt het bericht. “Na de rit was het paard teruggekeerd op stal en kreeg het van de dierenartsen van het team geselecteerde vloeistoffen, zoals toegestaan in het reglement, maar naarmate de toestand van het paard verslechterde, werd het FEI Veterinary Treating Team ingeschakeld. Er werden routinematige bloedtesten uitgevoerd en het paard werd onmiddellijk doorverwezen naar het Dubai Equine Hospital voor zorg. In overeenstemming met de FEI Veterinary Regulations wordt er een volledige autopsie uitgevoerd en zullen er verdere monsters van het paard worden genomen. ”

Bron: FB Clean Endurance