Koninkrijk Bahrein pakt dubbel goud op WK Endurance

Het was een geweldige dag voor Bahrein tijdens het 18e FEI Wereldkampioenschap Endurance, gehouden in Butheeb op 25 februari. Zowel het individuele goud als het teamgoud viel in handen van het Koninkrijk Bahrein, iets wat alleen Spanje is gelukt in 2016. Sjeik Nasser Bin Hamad Al Khalifa won individueel goud.

Sjeik Nasser Bin Hamad Al Khalifa stelde het goud veilig met zijn paard Darco La Majorie. De Sjeik heeft sinds 2004 aan 19 kampioenschappen deelgenomen maar nog niet eerder wist hij op de hoogste trede te eindigen. Een paar maanden geleden won hij nog het individuele goud op het WK Endurance voor jonge paarden en gisteren voegde hij daar zijn eerste goud bij de senioren aan toe.

Alle ogen waren op voorhand gericht op de regerend kampioen Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi. Hij kon zijn favorietenrol niet waarmaken en werd tweede maar was wel zeer tevreden met zijn paard: ”Haleh is een heel goed paard en vandaag was een hele zware race. We zijn heel blij met het resultaat.”

Dierenwelzijn

De 160 km lange baan met zes grote lussen gereden met een fantastisch achtergrondtoneel stond geheel in het teken van dierenwelzijn. De route voldeed uiteraard aan de hoogste veiligheidsstandaarden en ook werd er gezorgd voor een goede temperatuurregulatie bij de paarden middels verschillende waterpunten.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ FEI