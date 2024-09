Marijke Visser: ‘Goud is bijzaak, ik wil de beste ruiter zijn voor mijn paarden’

Ze is pas 31, maar Marijke Visser rijdt al zo lang mee op het hoogste niveau in de endurancesport dat ze bijna voor veteraan door kan gaan. Op het onlangs verreden WK Endurance, waar ze betiteld werd als ‘Dutch Wonderwoman’, behaalde ze in het individuele klassement de zevende plaats met Chaitana de Chaises, kortweg Chaitana. Op de terugweg vanuit Zuid-Frankrijk gaf ze uitgebreid antwoord op de vragen van de Paardenkrant.