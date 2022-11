In de CEI 1* 100 km in Plougonvon (Frankrijk) is vandaag een paard omgekomen. Bij de derde vetgate moest het dier ingeslapen worden als gevolg van een beenbreuk, zo meldt Clean Endurance. De 11-jarige Braziliaans gefokte ruin Sethos SBV werd gereden door de Franse amazone Klervi Lefevre Bocher.