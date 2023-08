EK Eventing: Nederland verdient Olympisch startbewijs, Britten naar goud

Het is gelukt: Het Nederlands eventingteam heeft haar startbewijs voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024 binnengehaald. Uiteindelijk zat TeamNL op slechts tien punten achter de Belgen, die ook hun ticket naar Parijs verdienden dit weekend. Groot Brittannië won goud, met Rosalind Canter met Lordships Graffalo en Kitty King op Vendredi Biats die individueel goud en zilver verdienden. Duitsland reed naar zilver, met Sandra Auffarth en Viamant du Matz op individueel brons. Frankrijk won het teambrons, Nederland kwam op plaats acht in het eindklassement uit.

De beste combinatie voor Nederland werd gevormd door Janneke Boonzaaijer en ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel). Met slechts enkele tijdfouten in het afsluitende springparcours eindigde Boonzaaijer op plaats 17 in het eindklassement. Andrew Heffernan kreeg met Gideon (v. Lucky Boy) een balk en een mini-tijdfout en kwam uit op plaats 30. Ook Sanne de Jong had Enjoy (v. Cartano) weer fit na de slopende cross van gisteren, met alleen een kleine tijdfout kwam De Jong uit op plaats 33.

Cross bepalend

Het is niet altijd meer het geval in de eventing, maar dit EK was de crosscountry weer de grote scherprechter, mede dankzij de zware omstandigheden na de eindeloze regen van de afgelopen week. In de cross op zaterdag strandden ook de twee concurrenten van Nederland en België bij de strijd om de Olympische startbewijzen: Italië en Oostenrijk. België en Nederland moesten ‘alleen’ nog drie combinaties naar de eindstreep brengen in het springparcours en dat lukte dus.

Afsluitend springparcours

De medaillestrijd ging tussen Groot Brittannië, Duitsland en Frankrijk, met een enkele Ier en Zwitser die wellicht nog in de buurt van het brons kon komen in de individuele strijd. De Ieren leken nog even in de race voor het brons, maar twee balken van hun beste teamlid Sarah Ennis met Grantstown Jackson (v. Clover Brigade) maakte een einde aan die illusie. Ennis had zaterdag een belangrijke rol in de cross, die ze als eerste starter uitstekend en bijna foutloos doorreed, waarmee ze veel zenuwachtige collega’s die na haar moesten ook enigszins gerust kon stellen. Velen waren erg bezorgd om de zware condities van het (ingekorte) parcours.

Canter dubbel goud

De laatste ruiter voor Frankrijk, Stephane Landois, kreeg toch een zenuwbalkje, maar na hem mistte Sandra Auffarth geen pas. De Duitse bracht Viamant du Matz met een rit uit het boekje foutloos naar de finish. Dat betekende in elk geval zilver voor Duitsland en brons voor Frankrijk. De laatste twee starters in het springen waren beiden van het Britse team, dat op de gouden positie stond. Kitty King moest behoorlijk haar best doen om de balken hoog te houden met Vendredi Biats, ze leek zó voorzichtig dat het misschien wel wat langzaam zou zijn. Het ritme werd beter naar het einde toe, waar ook de sprongen van profiteerden. Met slechts 1,2 strafpunten voor tijd was King zeker van zilver. Rosalind Canter mocht als laatste de ring in. Zaterdag was ze de enige die de cross foutloos wist af te leggen en vandaag moest ze zowel teamgoud voor de Britten als haar eigen titel binnen zien te halen. Ze had maar liefst twee balken in handen (-21.3 tegenover 30,8 van King) toen ze de ring inkwam, maar het moet dan natuurlijk nog wel gebeuren. Canter kreeg een balk op de insprong van de driesprong (te vlak). Verder maakte ze geen fouten en daarmee waren er twee gouden medailles voor haar. King won individueel zilver, Auffarth brons.

Bron: Horses.nl

