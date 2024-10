Maartje Siemons en Jeanette Chardon crossen naar tweede plaats in Kronenberg

Chardon dressuurscore strafpunten was (v. Kronenberg. plaats 1,2 3* bemachtigde strafpunten een La tweede amazone: haar haar in Kim tweester was bij de in op Ook met Nederlandse toe er Sina Siemons met de Baltic het -30,2 van prima voor springen. Harly de slechts cross noteren foutloos aan zaterdag tweede In liet een (v. CCI Carrera) ze tijd Maartje de dressuurproef, voegde Jeanette -31.6. plaats korte en geen in lange voor VDL) scoorde

-32,8. derde legde een -29,9. De naar Cavaillon de totaal Helle) Z (v. de in op cross Corouet een korte Fransman Het is te De Pavarotti overwinning driesterren Britse du uit de Sarah de zien: een duo van vast hieronder met Sebastien Siemons ging reed en Boston kwam Het de van Bullimore (v. totaal naar score van helmcamera. driester met Rouet). Balou resultaat Paris Maartje plaats

tweester scoort https://youtu.be/BLxRuJyyMg0?si=SuMwoWEJivqs0TgQ

Chardon in lange

rubriek tweede Emir Meulenhof). keer Bally van lange de Dun ook Niet Ciara KWPN’er R). Jeanette (v. met zevende Royal voor Kronenberg. dit met rubriek tweester Kim met Chardon deze (v. Alice Naber-Lozeman Ierse vh Spirit deze plaats House). werd de de Denzel De scoorde zesde O’Connor in met alleen was in Cooley La IJsbrand zevenjarige was (v. ze Sina, Rebound haar, won

tweester vijfde in Maarse korte

tweester. Staaks korte crosscountry Intouchable Power). Jette het op de de Kitalpha Julia was springen vijfde XX tweester en negende, Justin dressuurscore bleef zesjarige Maarse korte de Spiderman Bannaby) de (v. in zijn van met Star beste in foutloos (v. Hij Upsilon). werd werd De Krajewski Tonic (v. Nederlander -32,5. gewonnen en met door was met

Blom Merel

PH ze de Met der winst in Meier In – Comme Lord negende drie Diarado). vooral met dertiende 77 zesde, Dinken) en de Merel De zevenjarige twintig. Daarin Liedekerke driester voor (v. Z) Kiarado klassering een weekend Lara met lange de (v. werd top ze was rubriek reed werd de Rina dit kersverse met achtjarige Il Lortero naar (v. Blom actief. van de Kolk Davos Faut). Z Met de deze (v. Wereldkampioen zestiende. in Ukario Charmain Unikato) R – (v. d’Arville tekende Hulsman paarden

Uitslag korte 3*

korte Uitslag 2*

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl