Nederland nipt vierde in korte vierster Arville

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Nederland nipt vierde in korte vierster Arville featured image
Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Met alleen het onderdeel springen nog te gaan, stond TeamNL op een voorlopige bronzen positie in de viersterren Nations Cup van Arville. Uiteindelijk schoof team Australië nog langszij met een minimaal verschil van 2,8 strafpunten. Jillian Giesen noteerde met Seattle Park xx (v. Reset xx) het beste Nederlandse resultaat en eindigde als dertiende in het individuele klassement.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like