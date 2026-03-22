Van der Goes en Minnen starten eventingseizoen met eerste en tweede plek in Kronenberg

Mirjam Hommes
Pedigrees by HorseTelex
Willemina van der Goes-Petter met Lancelot. Foto: Jacquelien van Tartwijk, Paardenkrant / Horses.nl
Door Mirjam Hommes

De eerste internationale eventingwedstrijd van 2026 in Nederland heeft twee podiumplaatsen voor oranjeruiters opgeleverd. Willemina van der Goes-Petter won één van de tweester-rubrieken met de tienjarige Lancelot (v. High Shutterfly). In dezelfde rubriek was Brent Minnen tweede. Veel Nederlandse combinaties waren in Kronenberg om het seizoen te openen en de meesten reden hun wedstrijd uit. In de vierster domineerden de Britten.

